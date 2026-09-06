Investigadores de Google Research mapean completamente el cerebro de una mosca de la fruta

Según ixbt.com, investigadores de Google Research han logrado obtener por primera vez el conectoma completo del cerebro de un macho adulto de mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), un mapa detallado de las conexiones entre las células nerviosas. Como parte de este proyecto masivo de diez años, los científicos mapearon no solo el cerebro, sino también la cadena nerviosa ventral, funcionalmente similar a la médula espinal humana. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

El nuevo mapa incluye más de 166 000 neuronas y cerca de 125 millones de conexiones sinápticas. Estos datos permiten rastrear la ruta de las señales desde el cerebro hasta las neuronas que controlan el movimiento corporal. El equipo de investigación dividió el cerebro y el cuerpo de la mosca en millones de cortes finos, estudiando cada uno mediante microscopía electrónica.

Reconstrucción 3D con Inteligencia Artificial

Los métodos computacionales y las tecnologías de IA desempeñaron un papel crucial al combinar millones de imágenes 2D en una reconstrucción 3D única del sistema nervioso. Posteriormente, el mapa final fue verificado y anotado. La estructura resultante reveló con precisión las vías visomotoras, incluidos tipos de neuronas específicos relacionados con el procesamiento de comportamientos de apareamiento en los machos.

Los expertos señalan que este estudio sentó las bases para investigar profundamente las diferencias en los sistemas nerviosos de machos y hembras. Aunque la mayoría de los tipos de neuronas son iguales en ambos sexos, algunas células solo aparecen en uno. Además, se identificaron casos donde el mismo tipo de neurona se conecta con células vecinas diferentes.

Cimientos para futuras investigaciones científicas

El mapa del macho complementa el conectoma de la drosophila hembra, permitiendo una comparación sistemática de los sistemas nerviosos de ambos sexos. Ya se han publicado tres estudios científicos basados en este mapa, dedicados a la visión, el sistema gustativo y el comportamiento social de las moscas.

Los autores planean utilizar esta base de datos como cimiento para futuros experimentos. La drosophila sigue siendo un organismo modelo clave en biología debido a su corto ciclo de vida y su genética bien estudiada, y ahora es fundamental para estudiar la actividad cerebral a nivel celular.