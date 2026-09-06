Acuerdo roto: ¡Bektemir Meliqo‘ziyev inicia una rebelión abierta contra la WBA y Mungiya!

La estrella del boxeo profesional uzbeko y medallista olímpico, Bektemir Meliqo‘ziyev, expresó una protesta firme y sin concesiones contra las recientes decisiones de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y la promotora « Golden Boy Promotions ». El boxeador uzbeko, quien obtuvo el estatus de retador obligatorio oficial de la WBA, denunció abiertamente que la dirección de la organización no sigue sus propias reglas, mientras que el campeón vigente Jaime Mungiya se prepara para pelear contra un oponente desconocido que ni siquiera figura en el top 15 del ranking en lugar de enfrentarse a él.

«Cuando llega nuestro turno, las reglas se hacen a un lado»: La declaración abierta de Bektemir

Bektemir Meliqo‘ziyev se dirigió a sus seguidores en su página de Instagram, declarando que su paciencia se había agotado:

12 peleas y 4 éxitos en eliminatorias: Nuestro compatriota recordó que ha subido al ring 12 veces bajo la bandera de la WBA y ha ganado 4 peleas eliminatorias, alcanzando el estatus de retador obligatorio gracias a años de arduo trabajo;

La petición de ceder el paso a Mungiya y la promesa: «La WBA y Golden Boy me prometieron que mi próxima pelea sería por el título. Me pidieron que le cediera el paso a Jaime Mungiya, a cambio de que mi siguiente pelea fuera por el cinturón. Ahora que es nuestro turno, las reglas vuelven a hacerse a un lado», escribió el boxeador con amargura;

La elección de un oponente fuera del ranking: El hecho de que la próxima pelea de Mungiya esté planeada contra el estadounidense Kevin Newman, quien ni siquiera figura en el top 15 del ranking de la WBA, ha provocado las justas protestas del retador oficial.

La maniobra de los promotores: ¿Por qué fracasó el plan «México contra el mundo»?

Esta pelea por el título debía convertirse originalmente en una de las noches de boxeo más grandes del otoño:

El acuerdo roto: Según los planes iniciales, Meliqo‘ziyev debía enfrentarse a Jaime Mungiya por el cinturón de la WBA en el espectáculo de boxeo bajo el lema «México contra el mundo»;

El factor Resendiz y el cambio de planes: Debido a que Mungiya defendió oficialmente su título contra Armando Resendiz en mayo, los promotores aprovecharon la situación para elegir un camino más fácil y seguro para una pelea intermedia para Mungiya;

¿Cuánto tiempo hay que esperar?: Como resultado de esta política, el verdadero retador obligatorio, Bektemir Meliqo‘ziyev, vuelve a ser privado de su oportunidad por el título por un tiempo indefinido.

«Habría sido la joya de la noche de Canelo — Mbilli»: La exigencia firme de Bektemir

Según nuestro compatriota, el enfrentamiento con Mungiya es la solución más lógica y atractiva para el boxeo moderno:

El choque de estilos ofensivos: Dado que tanto Mungiya como Meliqo‘ziyev despliegan un boxeo ofensivo activo y sin concesiones en el ring, este enfrentamiento está destinado a convertirse en una pelea ardiente que los aficionados no olvidarán fácilmente;

La pareja ideal para las grandes noches: Bektemir señaló que este duelo podría convertirse en el evento principal de la noche de Canelo — Mbilli o de cualquier otro megaevento, como una verdadera competencia entre las escuelas de boxeo de Uzbekistán y México;

«Ahora es mi turno»: «Respeto a cada boxeador, pero ahora es mi turno. Gracias a mi trabajo, merezco plenamente esta oportunidad», concluyó el héroe uzbeko.

En su opinión, ¿por qué la WBA y los promotores de Bektemir Meliqo‘ziyev retrasan artificialmente la legítima pelea por el título? ¿Teme el equipo de Mungiya el potente golpe de Bektemir? Si se organiza esta pelea, ¿podrá Bektemir derrotar al campeón mexicano? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!