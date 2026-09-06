¿Dónde vive hoy la princesa Haya bint al-Hussein, quien huyó del jeque de Dubái?

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¿Dónde vive hoy la princesa Haya bint al-Hussein, quien huyó del jeque de Dubái?

Por lo general, la palabra princesa evoca lujo, riqueza y una vida próspera. Especialmente imaginamos que vive una vida feliz con su príncipe azul. Sin embargo, el destino de la princesa Haya bint al-Hussein, quien huyó del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, es muy diferente a estas ideas. Las razones de su huida y cómo ha sido su vida desde entonces despiertan mucho interés.

Haya se hizo conocida ante el gran público tras el escándalo relacionado con su huida del jeque de Dubái. Ella ya llevaba una vida muy activa antes de casarse. La princesa se graduó en Oxford, aprendió varios idiomas y fue la primera mujer árabe en participar en los Juegos Olímpicos en equitación. Fue en una de esas competiciones donde conoció a su futuro esposo, el jeque Mohammed de Dubái.

Poco después, se casaron. Sin embargo, las relaciones en el matrimonio se volvieron conflictivas con el paso del tiempo. Como Haya fue educada bajo tradiciones occidentales, al igual que la reina Rania de Jordania, deseaba continuar con una vida pública activa. Pero la familia del jeque se oponía a ello.

Después de eso, Haya participó principalmente en obras de caridad y proyectos sociales. Sin embargo, su activismo público exacerbó aún más los desacuerdos entre la pareja.

Frente a la bandera de la ONU'ruza qilayotgan malika Haya bint al-Husayn.

Como resultado, en 2019, la princesa abandonó Dubái con su hija de 11 años y su hijo de 7 años. Algunas fuentes incluso afirmaron que se llevó 35 millones de euros de la familia real.

Haya se dirigió inicialmente a Alemania. El jeque Mohammed, con el objetivo de hacerla regresar, apeló a la justicia alemana exigiendo la custodia de los niños. Sin embargo, Alemania rechazó firmemente esta solicitud.

Más tarde, la princesa Gran Bretañase mudó. Se informa que actualmente, Haya vive una vida tranquila en Londres, lejos de la atención pública, con su hija de 18 años y su hijo de 13 años.

Así, la princesa Haya, quien alguna vez fue miembro de la familia real de Dubái, ha elegido hoy vivir lejos de la vida mediática. Su destino sigue siendo uno de los eventos que ilustran que la vida detrás de los palacios reales no siempre es sinónimo de lujo y tranquilidad.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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