Apple redujo a la mitad el precio del Polishing Cloth, pero la calidad empeoró

Apple ha reducido inesperadamente a la mitad el precio de su famoso Polishing Cloth diseñado para limpiar pantallas. Sin embargo, según ixbt.com, detrás de la bajada de precio se esconde en realidad un deterioro significativo en la calidad del producto. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Recordemos que este paño fue inicialmente objeto de críticas por su precio de 20 USD. Muchos entusiastas de la tecnología consideraron incomprensible que la empresa fijara un precio tan alto por un simple paño de limpieza.

Diferencias en calidad y peso

Se supo que la nueva versión del paño cuesta 10 USD. No obstante, el autor del canal Snazzy Labs probó este producto y descubrió que difiere radicalmente de la versión original. En las fotografías macro se observa claramente que la estructura del tejido es totalmente distinta.

Según los resultados de la inspección, el nuevo paño pesa solo 7 gramos. A modo de comparación, el peso del paño de la versión original era de 12 gramos.

Defectos en la práctica

Los cambios en el peso y la estructura también afectaron negativamente la función principal del producto. Resulta que el nuevo paño de limpieza no puede eliminar la suciedad y las manchas de las pantallas tan bien como antes.

Además, a diferencia de la versión anterior, carece de propiedades hidrofóbicas o de repelencia al agua. Esto hace que el proceso de limpieza de superficies de vidrio sea considerablemente más difícil.

Según los expertos, Apple no ha bajado realmente el precio, sino que ha comenzado a vender un producto totalmente diferente y de menor calidad bajo el mismo nombre. Como resultado, los usuarios obtienen un accesorio de menor calidad a un precio más bajo.