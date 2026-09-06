Lenovo presenta el ThinkBook 14x Gen 2, un portátil ultradelgado y ligero

Según Ixbt.com, Lenovo, uno de los principales actores del mercado tecnológico, ha presentado oficialmente su nuevo producto: el modelo ThinkBook 14x Gen 2. Con un precio inicial de 1000 USD, este dispositivo ya ha captado la atención de los entusiastas de la tecnología gracias a su chasis ultradelgado, sus soluciones de diseño únicas y su alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa sobre esto.

En el mercado actual, los usuarios valoran no solo los ordenadores potentes, sino también aquellos que son fáciles de llevar consigo en todo momento. Este modelo está diseñado precisamente para satisfacer estas demandas y destaca por su peso y grosor entre los dispositivos de producción en serie.

Capacidades técnicas y pantalla

Uno de los aspectos más notables del dispositivo son sus dimensiones. Con un grosor de solo 12,9 milímetros, el portátil está equipado con una pantalla de 14 pulgadas y tiene un peso total de apenas 990 gramos. Aunque existen modelos experimentales más delgados en el mercado, es importante destacar que los expertos de Lenovo han logrado esta cifra en un dispositivo de serie totalmente funcional.

El aspecto exterior también presenta cambios interesantes. El portátil cuenta con bordes biselados, lo cual es un diseño algo inusual para ordenadores portátiles. Al mismo tiempo, se han realizado cortes especiales en las áreas donde se ubican los puertos de interfaz, cumpliendo una función tanto estética como práctica.

Rendimiento y fuente de alimentación

Según Ixbt.com, el dispositivo funciona con procesadores Intel Core Series 3. Esto garantiza una alta velocidad al trabajar con software moderno y, al mismo tiempo, aumenta significativamente la eficiencia energética. Gracias a esta generación de procesadores, se espera que la autonomía del portátil sea de alto nivel.

Las capacidades de memoria también cumplen con las exigencias modernas. Los compradores pueden elegir configuraciones con hasta 32 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento SSD, según sus necesidades.

También hay opciones en cuanto a la pantalla: dependiendo de la modificación elegida, se ofrece a los clientes una pantalla OLED de 2.8K con una frecuencia de 120 Hz o una pantalla IPS de 1200p. Además, el portátil está equipado con una batería de 54,7 Wh o 65 Wh.

Según el fabricante, el lanzamiento de este nuevo dispositivo está previsto para este mismo mes. Para los entusiastas de la tecnología y los profesionales, este tipo de portátiles ligeros y potentes siempre resultan relevantes.