Navegación aérea sin GPS probada en EE. UU.

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Navegación aérea sin GPS probada en EE. UU.

La Unidad de Innovación de Defensa (DIU) del Departamento de Defensa de EE. UU. ha completado con éxito pruebas cruciales del sistema de navegación MagNav, que funciona sin señales de satélite. Según ixbt.com, un avión Embraer 170 voló sobre el océano Pacífico durante más de cuatro horas sin utilizar GPS, marcando un nuevo hito en la seguridad aérea. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el vuelo de prueba, la aeronave recorrió la distancia desde la región de Puget Sound, cerca de Seattle, hasta el sur de Alaska y regresó. El vuelo duró 4 horas y 23 minutos, tiempo durante el cual los datos de navegación se transmitieron en tiempo real a la tripulación mediante tabletas convencionales.

Cómo funciona MagNav y sus ventajas

Esta tecnología se basa en el campo magnético natural de la Tierra. El sistema MagNav utiliza sensores magnéticos cuánticos de alta sensibilidad que detectan pequeñas variaciones en el campo magnético vinculadas a las características únicas de la corteza terrestre. Los datos obtenidos se comparan con un mapa magnético preestablecido para determinar las coordenadas precisas del avión.

Los desarrolladores afirman que el uso de la navegación magnética ha mejorado la precisión de la localización en un 89 % en comparación con los métodos de respaldo tradicionales. La principal ventaja de la tecnología es que no requiere satélites ni estaciones de navegación terrestres.

Planes y perspectivas futuras

En un momento en que la señal GPS puede ser bloqueada o interferida artificialmente, el campo magnético de la Tierra no puede ser desactivado. Esto es especialmente relevante al volar sobre océanos y en regiones remotas con pocos puntos de referencia.

El programa MagNav, iniciado en EE. UU. en 2024, forma parte de la iniciativa Transition of Quantum Sensing, y su prototipo está siendo desarrollado por Honeywell Aerospace. La siguiente fase contempla probar el sistema en el avión de transporte militar pesado Boeing C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de los EE. UU.

Según los expertos, esta navegación magnética podría convertirse en una fuente de respaldo adicional para zonas donde los sistemas satelitales son inestables. Además, ante el aumento de casos de falsificación de señales, se espera que esta tecnología también encuentre su lugar en la aviación civil.

MagNavGPSAviaciónTecnologíaEstados Unidos
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Abror Shuhratov
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