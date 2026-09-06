Trágico incendio en una boda en el Congo: 22 muertos

Un fuerte incendio ocurrió durante una ceremonia de boda en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, cobrándose la vida de más de 20 personas.

La tragedia tuvo lugar el 5 de septiembre en uno de los salones de eventos de la comuna de Lingwala. Según información preliminar, al menos 22 personas murieron y muchas otras fueron trasladadas a hospitales con diversas heridas.

El alcalde local, Norbert Mushiga Nzindula, informó que evacuar a los invitados durante el incendio fue un problema grave, debido a que el edificio solo contaba con una puerta de salida.

Según los informes, el estrecho pasillo de salida impidió que las personas salieran al mismo tiempo. Además, el humo denso provocado por el fuego y el pánico entre los asistentes complicaron aún más la situación.

Por el momento se desconoce la causa exacta del incendio. Los servicios pertinentes están llevando a cabo las investigaciones correspondientes.