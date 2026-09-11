El smartphone Huawei Pura X View vendió 180 000 unidades el primer día

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El smartphone Huawei Pura X View vendió 180 000 unidades el primer día

Según el informe de ixbt.com, el nuevo smartphone Huawei Pura X View, con su diseño único, alcanzó una gran popularidad desde su primer día de ventas. Se vendieron más de 180 000 unidades en las primeras 24 horas, despertando un gran interés en el mercado tecnológico. Este éxito demuestra una vez más la alta demanda de los consumidores por los dispositivos con factores de forma distintivos de la marca. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las estadísticas, los teléfonos plegables de las series Pura X y Max de Huawei han alcanzado más de 2,9 millones de unidades enviadas desde su lanzamiento. Sin embargo, el modelo Pura X View se diferencia notablemente de los dispositivos tradicionales y ofrece una experiencia de usuario completamente nueva.

Pantalla única y diseño monobloque

Este nuevo dispositivo es reconocido como el primer smartphone del mundo con un cuerpo monobloque de gran formato. Mientras muchas marcas líderes trabajan en gadgets plegables, Huawei decidió aplicar este enfoque en teléfonos monobloque convencionales.

El smartphone está equipado con una pantalla OLED plana de 6,39 pulgadas, que ocupa el 96,1 % del cuerpo. La relación de aspecto es de 16:9,5, con marcos de apenas 1 milímetro en los cuatro lados, brindando a los usuarios una vista casi infinita.

Opciones de memoria y política de precios

El Huawei Pura X View se ofrece en cuatro colores y todos los modelos cuentan con 12 GB de RAM. El precio de esta innovación tecnológica varía según la configuración:

  • Versión base 12/256 GB — 5999 yuanes o aproximadamente 900 dólares;
  • Configuración media 12/512 GB — 6999 yuanes;
  • Versión tope de gama 12 GB + 1 TB — 8499 yuanes.
Las capacidades técnicas del dispositivo, incluyendo sus cámaras de 200 y 50 megapíxeles y su batería de 7000 mAh, fueron los aspectos clave que atrajeron a los compradores. Estas características convierten al smartphone en uno de los buques insignia más competitivos del mercado.

HuaweiPura X ViewSmartphoneTecnologíaChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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