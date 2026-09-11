Estados Unidos destina casi 100 millones de dólares para reducir la influencia de Huawei en África

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Estados Unidos destina casi 100 millones de dólares para reducir la influencia de Huawei en África

La administración estadounidense planea otorgar un préstamo preferencial de aproximadamente 100 millones de dólares a Africell, la única empresa de telecomunicaciones propiedad de estadounidenses en el continente africano. Estos fondos se destinarán a combatir la expansión de la empresa china Huawei en la región y a desarrollar una infraestructura de comunicación moderna. Así lo informa Ixbt.com informa. reporta.

Según un documento del proyecto consultado por la agencia Reuters, este apoyo financiero permitirá a Africell invertir en las últimas tecnologías de comunicación móvil de proveedores estadounidenses y otros socios. Esta iniciativa es una parte importante de la amplia campaña de Washington para limitar el uso de equipos de telecomunicaciones de terceros en países extranjeros.

Ziad Dallul, CEO de Africell Holding Limited, expresó su satisfacción por colaborar con EXIM, afirmando que esto servirá para implementar una infraestructura de comunicación confiable y segura en los mercados donde operan. Se informa que este préstamo no se había hecho público anteriormente y se basa en la estrategia a largo plazo de las autoridades estadounidenses.

Lucha global contra las tecnologías chinas

La administración estadounidense lanzó la iniciativa «Clean Network» durante su primer mandato presidencial. Este programa tenía como objetivo eliminar gradualmente las tecnologías de telecomunicaciones, aplicaciones y operadores chinos de las infraestructuras de Estados Unidos y sus aliados. Washington continúa estos esfuerzos de manera consistente.

Cabe destacar que Estados Unidos ha impuesto sanciones estrictas contra Huawei, acusando a la empresa de espiar y vigilar a los usuarios. Sin embargo, la empresa china ha negado categóricamente todas estas acusaciones. A pesar de ello, la presión estadounidense sigue teniendo impacto a nivel internacional.

Situación y competencia en el mercado africano

Según datos de la firma de investigación Counterpoint Research, Huawei posee actualmente cerca del 52 % del mercado de infraestructura 5G en África. Esto demuestra que la posición de la empresa china en el continente es muy fuerte y que no será fácil desplazarla.

Recordemos que, según ixbt.com, se informó anteriormente que la India se preparaba para limpiar sus redes de equipos de Huawei y ZTE. Según estimaciones de expertos, reemplazar estos equipos podría costar a los operadores locales cerca de 3 mil millones de dólares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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