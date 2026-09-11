Andrew Tallak, líder en el campo de la IA, deja Meta

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Andrew Tallak, líder en el campo de la IA, deja Meta

Andrew Tallak, reconocido investigador en el campo de la IA, deja Meta para unirse al equipo de Anthropic. Según informa The Wall Street Journal, las razones detrás de esta inesperada decisión aún no han sido reveladas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Andrew Tallak había atraído una gran atención en el mercado tecnológico mundial cuando se unió a Meta en 2025. Según la información revelada, fue reclutado personalmente por Mark Zuckerberg, y el paquete de contrato de seis años para el experto estaba valorado en 1.500 millones de dólares. Se trata de un récord absoluto para un empleado contratado en la industria tecnológica.

Un gran contrato y el trabajo en Meta

Durante su tiempo en Meta, Tallak trabajó en las investigaciones y desarrollos más importantes en el ámbito de la IA. Bajo su dirección o con su participación directa, se llevaron a cabo varios proyectos prometedores que influyeron significativamente en la estrategia general de la empresa.

Algunas fuentes afirman que el científico planeaba dejar la empresa desde hace mucho tiempo. Sin embargo, retrasó deliberadamente su decisión hasta el lanzamiento de la nueva familia de modelos de IA de código abierto y del asistente llamado Muse.

Una nueva etapa en Anthropic

Se espera que el próximo lugar de trabajo de Andrew Tallak sea Anthropic, una empresa conocida por sus avances en el campo de la IA generativa. En los últimos años, esta startup ha ocupado posiciones de liderazgo en seguridad y capacidades de IA, atrayendo activamente a expertos del sector.

Hasta ahora, ni Andrew Tallak, ni Meta, ni Anthropic han hecho comentarios oficiales sobre este cambio de personal. Según los expertos, este traspaso fortalecerá inevitablemente la competencia en el mercado de la IA y tendrá un impacto en la futura carrera tecnológica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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