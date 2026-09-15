Internet gratuito Starlink disponible en los vuelos de Korean Air

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Internet gratuito Starlink disponible en los vuelos de Korean Air

Se ha dado un paso importante en el mercado de la aviación asiática: la aerolínea Korean Air ha anunciado oficialmente la implementación del servicio de Internet por satélite Starlink en sus vuelos. Según ixbt.com, los pasajeros podrán ahora conectarse gratuitamente a la red global de alta velocidad durante el vuelo, y este servicio estará disponible para clientes de todas las clases. Así lo informa Ixbt.com .

Esta novedad permite, por primera vez entre las aerolíneas tradicionales de la región de Asia Oriental, ofrecer a todos los pasajeros acceso ilimitado a Internet a bordo. Durante el viaje, los clientes podrán ver sus vídeos en streaming favoritos, jugar a juegos online y utilizar libremente los sitios web y servicios necesarios sin interrumpir sus procesos de trabajo.

Rápido desarrollo del Internet por satélite en la aviación

Actualmente, el sistema Starlink se está integrando activamente no solo en la flota de Korean Air, sino también en la de otras grandes aerolíneas internacionales. En particular, United Airlines está equipando sus aviones Boeing 777-200 de largo alcance con estos modernos terminales. La aerolínea se ha fijado el objetivo de superar el millar de aviones conectados para finales de 2026.

En Europa también se observan procesos similares. Austrian Airlines ha comenzado a utilizar el sistema Starlink en sus aviones Airbus A320neo. La compañía planea equipar completamente 20 aviones con estos equipos de Internet para finales de la temporada de invierno 2026/2027.

Comodidades para los pasajeros

Sin embargo, los expertos recuerdan que, por ahora, solo pueden utilizar este servicio quienes vuelen en aviones equipados con los terminales modernos correspondientes. La cobertura de todos los aviones se está realizando de forma gradual.

Por ejemplo, Starlink también ha empezado a aparecer en los vuelos de Southwest Airlines. En algunos aviones, la conexión por satélite ya funciona con éxito. Para mayor comodidad de los pasajeros, se ha introducido una función especial en las aplicaciones de aviación que permite comprobar antes del vuelo si el avión cuenta con la etiqueta «WiFi Powered by Starlink».

Se espera que estas innovaciones tecnológicas mejoren radicalmente las condiciones de trabajo remoto y ocio para los pasajeros del transporte aéreo, elevando la calidad de la conectividad en el cielo a un nuevo nivel.

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Abror Shuhratov
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