Lionel Messi regresa a la selección de Argentina

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Lionel Messi regresa a la selección de Argentina

El legendario capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha decidido hacer un regreso sensacional al equipo nacional para despedirse de sus aficionados en casa. Según informa Goal.com, la estrella del fútbol ha sido incluida en la convocatoria de la «Albiceleste» que prepara los primeros partidos tras la Copa del Mundo 2026, donde se espera que dispute su último encuentro internacional. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha dado a conocer que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ha anunciado una lista ampliada para los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre. Messi, quien había anunciado una pausa temporal con el equipo nacional, aceptó volver a jugar para tener una despedida digna frente a sus compatriotas.

Una noche histórica y la reunión de los campeones del mundo

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia, destacó que este partido será un evento inolvidable para todo el país. El encuentro se llevará a cabo el 6 de octubre en el famoso estadio «Monumental» de Buenos Aires contra la selección de Benín.

La directiva de la AFA invita a todos los jugadores que ganaron la Copa del Mundo 2022 en Qatar, junto a sus familias, a estar presentes en esta noche histórica. Los aficionados tendrán la oportunidad de ver con sus propios ojos el «último tango» del mejor jugador del mundo.

Nueva generación y cambios en la plantilla

El seleccionador Lionel Scaloni ha convocado, junto a jugadores experimentados, a jóvenes talentos que militan en las grandes ligas europeas. En particular, se han integrado promesas como Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Santiago Castro.

Asimismo, jugadores como Agustín Giay y Leonardo Balerdi regresan al equipo. El defensa Leonardo Balerdi, quien se perdió el último Mundial por lesión, está listo para ayudar a la selección. Por otro lado, jugadores experimentados como Leandro Paredes y Nicolás Otamendi están ausentes en esta convocatoria debido a suspensiones o su retiro internacional.

Desafíos por delante y el futuro del entrenador

Tras la cancelación del torneo originalmente planeado en China, Argentina organizó amistosos contra representantes de Sudamérica y África. El equipo se enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre en Buenos Aires.

Más allá de estos partidos cargados de emoción, el futuro del seleccionador Lionel Scaloni sigue siendo tema de interés. Dado que su contrato actual finaliza en diciembre, la AFA trabaja para asegurar su continuidad.

Lionel MessiArgentinaScaloniFútbolPartido amistoso
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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