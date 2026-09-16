Hansi Flick respalda las opciones de Lamine Yamal para el Balón de Oro

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Hansi Flick respalda las opciones de Lamine Yamal para el Balón de Oro

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha defendido firmemente la campaña de promoción del club a favor de su joven talento, Lamine Yamal, para el prestigioso Balón de Oro. Según Goal.com, el técnico alemán compartió sus opiniones sobre este tema y los planes futuros del equipo en la rueda de prensa previa al partido de La Liga contra el Racing Santander. Así lo informa Goal.com .

Recientemente, las declaraciones abiertas del joven delantero sobre su merecimiento para este premio han generado un amplio debate en la comunidad futbolística. En su comparecencia ante los medios, Hansi Flick expresó su total apoyo a la confianza de su pupilo y explicó por qué el club respalda esta campaña.

La confianza de Lamine Yamal en el campo

Flick destacó que la gran confianza en sí mismo de Yamal tiene un impacto positivo directo en sus acciones sobre el terreno de juego y en sus resultados en momentos decisivos. El entrenador elogió la franqueza y sinceridad del jugador.

«¿Por qué no deberíamos hacer campaña por Lamine? Es nuestro jugador y apoyo a los jugadores que tienen confianza en sí mismos. Creo que es una gran idea. Si él cree que lo merece, entonces yo también lo creo», señaló Hansi Flick.

Planes de futuro y final de la Champions League

La rueda de prensa también abordó el anuncio oficial de que el estadio Camp Nou albergará la final de la Champions League de 2029. El técnico alemán no ocultó su satisfacción por el hecho de que el partido decisivo se celebre en el feudo azulgrana.

Al mismo tiempo, Flick no quiso confirmar si seguirá al frente del equipo para entonces. Según él, el objetivo principal sigue siendo ganar esta prestigiosa competición, y el entrenador está disfrutando del proceso actual.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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