La competencia en la velocidad de carga en el mercado de los smartphones ha alcanzado un nuevo nivel. Según ixbt.com, durante las pruebas de las capacidades de los flagships de nueva generación, el futuro dispositivo de Apple registró un resultado significativo, superando a su principal competidor. Así lo informa Ixbt.com informa .

Resulta que el modelo iPhone 18 Pro Max ha logrado superar al smartphone Galaxy S26 Ultra en cuanto a rendimiento de carga rápida. Este cambio despierta un gran interés entre los entusiastas de la tecnología, ya que la velocidad de carga no solía ser uno de los puntos fuertes de los dispositivos Apple.

Resultados de las pruebas y especificaciones técnicas

Según los resultados de las pruebas de Xiaobai’s Tech Reviews, el smartphone con una batería de 5400 mAh mostró resultados muy elevados. En particular, según el reconocido insider Ice Universe, el dispositivo logró alcanzar el 34 % de carga en solo 10 minutos.

Además, solo 15 minutos después de conectar el dispositivo, el nivel de carga alcanzó el 55 %. El tiempo total necesario para cargar la batería de cero a cien por ciento fue ligeramente inferior a 55 minutos.

¿Qué beneficios aporta a los usuarios?

Estos indicadores se consideran un paso importante en la historia de los smartphones Apple. Por lo general, los usuarios tenían que esperar mucho tiempo para cargar sus dispositivos insignia. Ahora, el hecho de que la batería se llene más de la mitad en menos de un cuarto de hora ofrece una gran comodidad en el uso diario.

Los expertos destacan que tales actualizaciones tecnológicas aumentan drásticamente la posibilidad de utilizar el smartphone sin interrupciones durante viajes largos o jornadas laborales intensas. En términos de ahorro de tiempo, este indicador ofrece una ventaja competitiva importante en el mercado tecnológico.

Ice Universe calificó este resultado como un gran logro y un cambio positivo serio para los modelos iPhone de nueva generación. Cómo se comportará esta tecnología en las próximas pruebas y en el uso práctico sigue siendo el centro de atención del mundo tecnológico.