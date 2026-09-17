El iPhone 18 Pro Max supera al Galaxy S26 Ultra en velocidad de carga

·8·Tecnología
El iPhone 18 Pro Max supera al Galaxy S26 Ultra en velocidad de carga

La competencia en la velocidad de carga en el mercado de los smartphones ha alcanzado un nuevo nivel. Según ixbt.com, durante las pruebas de las capacidades de los flagships de nueva generación, el futuro dispositivo de Apple registró un resultado significativo, superando a su principal competidor. Así lo informa Ixbt.com informa .

Resulta que el modelo iPhone 18 Pro Max ha logrado superar al smartphone Galaxy S26 Ultra en cuanto a rendimiento de carga rápida. Este cambio despierta un gran interés entre los entusiastas de la tecnología, ya que la velocidad de carga no solía ser uno de los puntos fuertes de los dispositivos Apple.

Resultados de las pruebas y especificaciones técnicas

Según los resultados de las pruebas de Xiaobai’s Tech Reviews, el smartphone con una batería de 5400 mAh mostró resultados muy elevados. En particular, según el reconocido insider Ice Universe, el dispositivo logró alcanzar el 34 % de carga en solo 10 minutos.

Además, solo 15 minutos después de conectar el dispositivo, el nivel de carga alcanzó el 55 %. El tiempo total necesario para cargar la batería de cero a cien por ciento fue ligeramente inferior a 55 minutos.

¿Qué beneficios aporta a los usuarios?

Estos indicadores se consideran un paso importante en la historia de los smartphones Apple. Por lo general, los usuarios tenían que esperar mucho tiempo para cargar sus dispositivos insignia. Ahora, el hecho de que la batería se llene más de la mitad en menos de un cuarto de hora ofrece una gran comodidad en el uso diario.

Los expertos destacan que tales actualizaciones tecnológicas aumentan drásticamente la posibilidad de utilizar el smartphone sin interrupciones durante viajes largos o jornadas laborales intensas. En términos de ahorro de tiempo, este indicador ofrece una ventaja competitiva importante en el mercado tecnológico.

Ice Universe calificó este resultado como un gran logro y un cambio positivo serio para los modelos iPhone de nueva generación. Cómo se comportará esta tecnología en las próximas pruebas y en el uso práctico sigue siendo el centro de atención del mundo tecnológico.

iPhoneAppleSmartphoneTecnologíaGalaxy
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un nuevo cráter gigante descubierto en la superficie de la Luna, aparecido hace solo dos añosUn nuevo cráter gigante descubierto en la superficie de la Luna, aparecido hace solo dos añosHoy, 10:51Comparativa de las cámaras del iPhone 18 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 UltraComparativa de las cámaras del iPhone 18 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 UltraHoy, 10:26La demanda del iPhone 18 Pro alcanza niveles récord en ChinaLa demanda del iPhone 18 Pro alcanza niveles récord en ChinaHoy, 09:52Creación de un nuevo motor de plasma que funciona con gases atmosféricosCreación de un nuevo motor de plasma que funciona con gases atmosféricosHoy, 07:54Rusia se prepara para enviar el robot Teledroid al espacioRusia se prepara para enviar el robot Teledroid al espacioHoy, 02:29Anthropic y OpenAI proponen introducir evaluadores independientes para garantizar la seguridad de la IAAnthropic y OpenAI proponen introducir evaluadores independientes para garantizar la seguridad de la IAHoy, 02:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico