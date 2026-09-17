¿Está Flick enfadado? ¿A quién criticó el entrenador tras el thriller de 9 goles?

·6·Deportes
¿Está Flick enfadado? ¿A quién criticó el entrenador tras el thriller de 9 goles?

En la jornada 6 de La Liga, el FC Barcelona desató una lluvia de goles, aplastando al Racing por 7-2. Aunque el fantástico resultado refleja la superioridad absoluta de los catalanes, el estado de ánimo de Hans-Dieter Flick tras el pitido final no fue tan alegre como se esperaba. El entrenador sorprendió a todos en DAZN al hablar sobre los errores graves del equipo y el problema del portero titular. Entonces, ¿qué le preocupa al técnico alemán a pesar de tal victoria?

Un espectáculo de 9 goles y la exigencia de Flick

El «Blaugrana» mostró un fútbol ofensivo aterrador, perforando la portería rival siete veces. Sin embargo, el fútbol abierto y arriesgado no pasó desapercibido para Flick:

  • «Tenemos que jugar aún mejor»: El entrenador no se dejó deslumbrar por el resultado y señaló los errores;

  • Pérdida de concentración: Flick enfatizó que se requiere una concentración máxima en cada pase y en cada situación;

  • El encanto del fútbol ofensivo: A pesar de todas las carencias, el técnico destacó el juego espectacular y brillante del equipo.

El error de Szczęsny y los problemas inesperados de García

«Pero lo más importante es no perder nunca la concentración, en cada situación y en cada pase. Cometer errores es normal. El error de Szczęsny no me preocupa, porque esto es fútbol y se puede trabajar en ello. Joan García ha tenido ciertos problemas. Ahora tenemos que esperar y confiar en que esté listo para jugar este fin de semana», dijo Flick.

Aunque Flick reaccionó con calma ante el grave error de Szczęsny en el partido, la lesión y la inestabilidad física de Joan García para el FC Barcelonasuponen un serio rompecabezas antes de los próximos partidos.

Puntos clave de la declaración del entrenador

Dirección

Conclusión de Hans-Dieter Flick

Riesgo o plan futuro

Juego general

«Me gusta el juego del equipo, es un placer verlo»

Se requiere concentración absoluta en cada situación

Situación de Szczęsny

Su error no preocupa, es parte del proceso de trabajo

Trabajo específico sobre errores en los entrenamientos

Joan García

Han surgido ciertos problemas

Su participación en el partido de este fin de semana está en duda

¿Cree que el hecho de que el FC Barcelona haya encajado 2 goles a pesar de marcar 7 y la inestabilidad de los porteros les pasará factura en la Champions League? ¿Cómo valora la exigencia de Flick?

Deje su opinión en los comentarios y envíe esta candente entrevista a todos los fans del Barça a través de Telegram!

BarcelonaHans-Dieter FlickRacingLa LigaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Choques aterradores en la Copa de Uzbekistán: ¿continuará la sensación en cuartos de final?Choques aterradores en la Copa de Uzbekistán: ¿continuará la sensación en cuartos de final?Hoy, 11:42Lionel Messi marca su gol del jubileo con el Inter MiamiLionel Messi marca su gol del jubileo con el Inter MiamiHoy, 11:30«¡Contrato de UFC!»: ¡Dana White seleccionó a 4 peleadores!«¡Contrato de UFC!»: ¡Dana White seleccionó a 4 peleadores!Hoy, 09:20¿Contra quién se enfrentan las chicas uzbekas en la 2.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez?¿Contra quién se enfrentan las chicas uzbekas en la 2.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez?Hoy, 08:582.ª ronda en Samarcanda: Los equipos de Uzbekistán ante nuevos retos en la Olimpiada de Ajedrez2.ª ronda en Samarcanda: Los equipos de Uzbekistán ante nuevos retos en la Olimpiada de AjedrezHoy, 08:47«Un 49º trofeo increíble»: Lionel Messi establece un nuevo récord absoluto en la historia del fútbol«Un 49º trofeo increíble»: Lionel Messi establece un nuevo récord absoluto en la historia del fútbolHoy, 08:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano