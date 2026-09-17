¿Está Flick enfadado? ¿A quién criticó el entrenador tras el thriller de 9 goles?

En la jornada 6 de La Liga, el FC Barcelona desató una lluvia de goles, aplastando al Racing por 7-2. Aunque el fantástico resultado refleja la superioridad absoluta de los catalanes, el estado de ánimo de Hans-Dieter Flick tras el pitido final no fue tan alegre como se esperaba. El entrenador sorprendió a todos en DAZN al hablar sobre los errores graves del equipo y el problema del portero titular. Entonces, ¿qué le preocupa al técnico alemán a pesar de tal victoria?

Un espectáculo de 9 goles y la exigencia de Flick

El «Blaugrana» mostró un fútbol ofensivo aterrador, perforando la portería rival siete veces. Sin embargo, el fútbol abierto y arriesgado no pasó desapercibido para Flick:

«Tenemos que jugar aún mejor»: El entrenador no se dejó deslumbrar por el resultado y señaló los errores;

Pérdida de concentración: Flick enfatizó que se requiere una concentración máxima en cada pase y en cada situación;

El encanto del fútbol ofensivo: A pesar de todas las carencias, el técnico destacó el juego espectacular y brillante del equipo.

El error de Szczęsny y los problemas inesperados de García

«Pero lo más importante es no perder nunca la concentración, en cada situación y en cada pase. Cometer errores es normal. El error de Szczęsny no me preocupa, porque esto es fútbol y se puede trabajar en ello. Joan García ha tenido ciertos problemas. Ahora tenemos que esperar y confiar en que esté listo para jugar este fin de semana», dijo Flick.

Aunque Flick reaccionó con calma ante el grave error de Szczęsny en el partido, la lesión y la inestabilidad física de Joan García para el FC Barcelonasuponen un serio rompecabezas antes de los próximos partidos.

Puntos clave de la declaración del entrenador

Dirección Conclusión de Hans-Dieter Flick Riesgo o plan futuro Juego general «Me gusta el juego del equipo, es un placer verlo» Se requiere concentración absoluta en cada situación Situación de Szczęsny Su error no preocupa, es parte del proceso de trabajo Trabajo específico sobre errores en los entrenamientos Joan García Han surgido ciertos problemas Su participación en el partido de este fin de semana está en duda

¿Cree que el hecho de que el FC Barcelona haya encajado 2 goles a pesar de marcar 7 y la inestabilidad de los porteros les pasará factura en la Champions League? ¿Cómo valora la exigencia de Flick?

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