El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, alcanzó la cifra de cien goles con el club estadounidense Inter Miami. Este resultado histórico coincidió con la victoria del equipo sobre Cruz Azul, lo que permitió al club de Florida conquistar el trofeo de la Campeones Cup. El encuentro, disputado en el estadio Nu, marcó el debut del nuevo entrenador Kily Gonzalez, quien comienza su etapa con un título prestigioso. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el tradicional encuentro de la Campeones Cup, que enfrenta a los campeones vigentes de la MLS y la Liga MX, fue intenso. En el minuto 24, tras un centro preciso de Luis Suarez, Lionel Messi abrió el marcador con un cabezazo. Para el delantero ocho veces ganador del Balón de Oro, este gol representa su centésimo tanto con el equipo de Miami.

Victoria histórica y suerte para el nuevo entrenador

Cerca del final del partido, Casemiro también anotó de cabeza para asegurar la ventaja. Esta asistencia también fue obra de Lionel Messi, y el encuentro terminó con una victoria de 2-0 para el Inter Miami. Este triunfo fue un regalo inesperado y muy dulce para el nuevo entrenador Kily Gonzalez, nombrado a finales de agosto en sustitución de Guillermo Hoyos.

Debido a retrasos en la obtención de su visa de trabajo, el entrenador solo pudo dirigir su primer entrenamiento el martes, justo antes del partido. Apenas 24 horas después, ya tenía su primer trofeo. En la conferencia de prensa posterior al partido, Gonzalez recordó la promesa personal que el capitán del equipo le hizo antes de la final.

« Leo me dijo que seríamos campeones y lo cumplió », declaró el nuevo entrenador tras la victoria. Destacó que este éxito dará un gran impulso psicológico al equipo y servirá como un paso importante para seguir avanzando.

Un centenario a velocidad récord

Su compañero en el mediocampo, Rodrigo de Paul, pidió no dar por sentado el talento único del jugador. Según el centrocampista, cada actuación de Messi debe ser valorada por los aficionados y cada momento debe ser disfrutado. De Paul enfatizó que está feliz de jugar a su lado desde hace tantos años.

Es notable que la marca de 100 goles de Lionel Messi con el club de Florida destaca por su velocidad inigualable. Solo necesitó 115 partidos para alcanzar los 100 goles con el Inter Miami. Esta cifra demuestra que fue mucho más rápido que con el FC Barcelona (188 partidos) o la selección argentina (174 partidos).

Desde su llegada a Estados Unidos en 2023, el delantero ha marcado 76 goles en la MLS, 14 en la Leagues Cup, 8 en la Copa de Campeones de la Concacaf y 1 en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.