Continúan los debates sobre las posibilidades de Lionel Messi para el Balón de Oro 2026. El propietario del Inter Miami,David Beckham, afirmó que la estrella argentina merece ganar el noveno Balón de Orode su carrera este año.

Esta opinión de Beckham se produce en un momento en que la lucha de Messi por un nuevo premio individual vuelve a estar en el centro de la agenda.

1. Messi fue decisivo una vez más contra Cruz Azul

El Inter Miamiderrotó al club mexicano Cruz Azul en el partido de la Campeones Cup con un marcador de 2-0. En el encuentro, Messi:

marcó el primer gol;

dio una asistencia en el segundo gol;

contribuyó directamente a la victoria de su equipo.

De esta manera, el futbolista argentino demostró una vez más su influencia en los partidos importantes del Inter Miami.

2. Beckham: «Messi debe ganar el Balón de Oro»

Después del partido, David Beckham expresó su opinión sobre los méritos de Messi para el Balón de Oro.

«Messi debe ganar el Balón de Oro. Fue el mejor jugador del Mundial y tuvo un año fantástico».

Beckham destacó especialmente que Messi sigue jugando al más alto nivel.

Señaló que, a pesar de su edad, el nivel de juego de Messi es un caso excepcional.

3. Beckham destacó la edad de Messi

David Beckham basó su opinión en el hecho de que Messi sigue rindiendo a gran nivel a sus 39 años.

«A los 39 años, actuar como él en un Mundial... Nadie más podría hacerlo».

Esta valoración refleja, ante todo, la admiración de Beckham por el alto nivel deportivo que Messi ha mantenido durante años.

4. La posibilidad del 9º Balón de Oro para Messi

Si Messi gana el premio de 2026, será el

noveno Balón de Oro de su carrera. El futbolista argentino es el jugador que más veces ha ganado este trofeo en la historia.

Por ello, su lucha por un nuevo galardón despierta un interés especial en el mundo del fútbol.

5. ¿Cuándo se conocerá al ganador?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026

está prevista para el 26 de octubre en Londres. Hasta esa fecha, continuarán los debates en torno a la candidatura de Messi. Beckham ya ha dejado clara su elección. Sin embargo, la decisión final no la tomará Beckham, sino los resultados de las votaciones para el Balón de Oro.

Conclusión

La lucha de Messi por el Balón de Oro 2026 se vuelve cada vez más interesante. Tras el gol y la asistencia contra Cruz Azul, David Beckham declaró abiertamente que considera a la estrella argentina merecedora del próximo premio.

Ahora, la pregunta principal para los aficionados al fútbol es:

¿Ganará Messi el 9º Balón de Oro de su carrera?

La respuesta se conocerá el 26 de octubre en Londres. Messi faoliyatidagi 9-«Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritadimi?

Javob 26 oktyabr kuni Londonda ma’lum bo‘ladi.