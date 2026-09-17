Xiaomi lanza el baño de pies Mijia Sterilizing Foot Bath 2

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Xiaomi lanza el baño de pies Mijia Sterilizing Foot Bath 2

Xiaomi ha anunciado el inicio de las preventas de su nuevo dispositivo de cuidado personal en el hogar, el baño de pies Mijia Sterilizing Foot Bath 2. Según ixbt.com, este gadget equipado con tecnologías modernas permite a los usuarios disfrutar de tratamientos de agua de manera más cómoda y segura, y está diseñado para aliviar eficazmente la fatiga diaria. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

La política de precios del nuevo dispositivo es gradual, con un valor recomendado de 499 yuanes. El precio de lanzamiento es de 419 yuanes, y el precio actual durante la fase de preventa se ha fijado en 409 yuanes. La venta oficial está programada para el 22 de septiembre de este año a las 10:00. Además, se ofrece un kit adicional para el lavado de pies por 59 yuanes.

Seguridad y esterilización moderna

Una de las ventajas más importantes del dispositivo es su sistema patentado de esterilización UV integrado. El elemento ultravioleta se encuentra directamente dentro de los canales de agua y, según el fabricante, garantiza un nivel de limpieza del 99,9 % sin riesgo de radiación directa para el usuario.

La altura del depósito de agua del modelo Mijia Sterilizing Foot Bath 2 se ha incrementado hasta los 382 milímetros. Esto permite elevar el nivel del agua hasta la pantorrilla, facilitando tratamientos térmicos más profundos y completos. El dispositivo tiene una potencia de 950 W, permite controlar la temperatura de 35 a 48 grados en intervalos de 1 grado, y ajustar el temporizador de 5 a 60 minutos.

Masaje y efecto único de "lluvia tropical"

El dispositivo está equipado con funciones de masaje con rodillos de tres zonas para tratar diferentes partes de la planta del pie, soporte para el arco y masaje por percusión en los talones. El conjunto también incluye una almohadilla de masaje suave hecha de material TPE.

Una de las características principales del dispositivo es su sistema de rociado extraíble, que ofrece a los usuarios un efecto único de "lluvia tropical". Una bomba centrífuga lleva el agua a los rociadores, y la altura del flujo se puede ajustar en tres posiciones. Esta tecnología permite que el agua caiga en flujos suaves o gotas sobre la parte superior del pie y los tobillos, relajando y calentando profundamente toda la extremidad.

Para mejorar la comodidad de uso, el gadget cuenta con un sistema de protección de siete niveles, ruedas para facilitar el transporte, un asa oculta y un filtro extraíble y lavable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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