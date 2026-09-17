Samsung prepara una gran actualización de cámara para los buques insignia Galaxy S27

La empresa surcoreana Samsung está desarrollando un sistema de procesamiento de imágenes radicalmente nuevo para sus smartphones insignia de próxima generación. Según ixbt.com, las nuevas tecnologías combinarán algoritmos de redes neuronales y aceleración por hardware para mejorar significativamente las capacidades fotográficas y de vídeo de los dispositivos de la serie Galaxy S27. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se sabe que las tecnologías avanzadas llamadas Neural Imaging y Visual Mapping están planificadas para ser implementadas en los futuros modelos Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra. No se trata simplemente de un procesamiento posterior de las tomas, sino de la introducción de un enfoque completamente nuevo.

Nuevo pipeline de hardware y software

Los expertos de Samsung están creando un pipeline unificado de hardware y software que integra las capacidades de la AI con herramientas de procesamiento de imágenes directamente durante el proceso de captura. Se espera que esto lleve la calidad de la fotografía móvil a un nuevo nivel.

En particular, la función Visual Mapping, que forma parte de las nuevas tecnologías, está especializada en el análisis simultáneo de datos de múltiples fotogramas capturados en ráfaga. El sistema no procesa cada fotograma por separado, sino que tiene en cuenta los cambios en la escena y en el tiempo de forma integral.

Direcciones principales y planes futuros

Según la fuente, estas soluciones innovadoras traerán mejoras significativas especialmente en la fotografía nocturna, la calidad de grabación de vídeo, el zoom computacional y el rendimiento de los teleobjetivos. Sin embargo, se destaca que en esta etapa son solo objetivos internos de desarrollo y que su apariencia final en los dispositivos de serie se aclarará con el tiempo.

Cabe destacar que estas nuevas capacidades no serán exclusivas del modelo Ultra más caro, sino que también se reflejarán en la versión Galaxy S27 Pro. Esto demuestra la intención de la empresa de aplicar tecnologías avanzadas a una gama más amplia de buques insignia.

El insider apodado Schrödinger, responsable de la difusión de esta información, es conocido por haber revelado con precisión las características del Samsung Galaxy S26 Plus y por haber sido uno de los primeros en anunciar los conceptos de los futuros modelos de iPhone. Los expertos consideran su información como una de las noticias importantes en el mundo tecnológico.