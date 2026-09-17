Huawei lanza su nuevo chip de IA antes de tiempo para competir con Nvidia

El gigante tecnológico chino Huawei ha adelantado la fecha de lanzamiento de su nueva generación de chips de IA, el Ascend 960DT, al primer trimestre de 2027. Según informa TechCrunch, esta información fue comunicada por un representante de la empresa durante la conferencia Huawei Connect celebrada el jueves. Anteriormente, el lanzamiento estaba previsto para el tercer trimestre de 2027. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según el portavoz de Huawei, los nuevos chips Ascend 960 están listos mucho antes de lo previsto y duplican sus capacidades cada año. Este calendario actualizado fue anunciado oficialmente por el presidente interino de la compañía, David Wang, durante la conferencia. Esta declaración coincidió con la fecha prevista para la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en Washington.

Peerium Computing Architecture y supercomputadoras masivas

Actualmente, Huawei trabaja en la integración de cientos de miles, y en el futuro millones, de chips de IA en una única red informática masiva. El gigante tecnológico chino denomina a este enfoque Peerium Computing Architecture. El sistema se basa en la tecnología UnifiedBus, que sirve para conectar procesadores con memoria, almacenamiento y equipos de red.

El presidente de Huawei, Eric Xu, destacó que la empresa está utilizando precisamente la nueva arquitectura Peerium para crear sistemas de IA más grandes, destinados tanto al entrenamiento como al procesamiento de datos. El Atlas 950 SuperPoD y el SuperCluster, basados en esta arquitectura, son los primeros sistemas de la empresa, y un solo Atlas 950 SuperCluster puede interconectar hasta 256 tarjetas aceleradoras.

Analistas industriales y el contexto de las restricciones internacionales

Sin embargo, la reducción del plazo de lanzamiento ha generado dudas sobre la escala de los sistemas de Huawei. El reconocido analista tecnológico Rui Ma escribió en la plataforma X que, aunque la empresa había anunciado anteriormente que el sistema Atlas 960 SuperPoD incluiría 15 488 chips Ascend 960, el último anuncio menciona un sistema de 4 096 chips. Según el analista, a pesar de que el chip está listo muy pronto, el sistema SuperPoD presentado es más pequeño de lo planeado.

Es sabido que, a pesar de las restricciones de EE. UU. al acceso de China a tecnologías avanzadas de semiconductores, Huawei continúa adelante con sus planes de chips. Como señala Rui Ma, en un momento donde la seguridad y la autosuficiencia son prioritarias, es poco probable que tales restricciones detengan el progreso de China en el sector de los semiconductores.

Según el Financial Times, Eric Xu enfatizó que China debe desarrollar rápidamente sus tecnologías de IA para alcanzar a EE. UU., y que las empresas del país deben avanzar para comprender plenamente los riesgos que conllevan sistemas de IA más potentes.