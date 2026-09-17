Cómo toman fotos las cámaras únicas del smartphone Oppo Find X10 Pro Max

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Cómo toman fotos las cámaras únicas del smartphone Oppo Find X10 Pro Max

Oppo ha revelado las capacidades únicas de cámara de su próximo buque insignia, el Find X10 Pro Max. Según ixbt.com, este dispositivo se prepara para llegar al mercado como el primer smartphone del mundo equipado con tres cámaras de 200 MP simultáneamente. Así lo informa Ixbt.com informa .

La presentación oficial de la nueva serie está programada para el 22 de septiembre de este año, y antes de ello, el fabricante ha publicado las primeras muestras de fotos tomadas con el dispositivo. También se presentaron imágenes capturadas por el modelo Find X10 Pro, más sencillo y equipado con dos cámaras de 200 MP.

Tecnologías avanzadas y capacidades ópticas

El nuevo sistema de procesamiento de imágenes del smartphone incluye la cámara Lumo, el objetivo Danxia de segunda generación y un flash actualizado. El sensor principal de 200 MP, creado en colaboración con Hasselblad, está enriquecido con la tecnología DeepPix, diseñada para capturar con éxito escenas nocturnas muy complejas y paisajes de alto contraste con un amplio rango dinámico.

Además, la cámara ultra gran angular de 200 MP del dispositivo permite utilizar todo el rango de distancias focales durante la grabación de video. Esto abre nuevas fronteras para los entusiastas de la videografía móvil.

Video de nivel profesional y funciones adicionales

Oppo destaca que el Find X10 Pro Max se convertirá en el primer smartphone de la historia en permitir la grabación de video en formato 8K Log en todo el rango de distancias focales. Esto proporciona a los operadores profesionales y creadores de contenido una alta resolución y libertad de edición.

Además, el nuevo buque insignia es compatible con el modo OpenGate y la aplicación profesional Blackmagic Camera. Esta aplicación amplía significativamente las posibilidades de ajuste manual, permitiendo a los usuarios controlar totalmente el proceso de grabación de video.

Los expertos del mercado tecnológico esperan con gran interés la presentación de este modelo, ya que la integración de tres cámaras de 200 MP en un solo cuerpo promete ser un paso importante en el campo de la fotografía móvil. El resto de las especificaciones técnicas y los precios se revelarán por completo en la ceremonia oficial del 22 de septiembre.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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