El Huawei Mate 90 Pro Max contará con una cámara y un objetivo potentes

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El Huawei Mate 90 Pro Max contará con una cámara y un objetivo potentes

Informantes chinos han revelado nuevos y fascinantes detalles sobre el próximo buque insignia de Huawei, el Huawei Mate 90 Pro Max. Previsto para octubre de este año, se espera que este dispositivo avanzado lleve la fotografía móvil a un nuevo nivel y presente mejoras significativas en su cámara. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el reconocido informante Digital Chat Station ha indicado que el módulo principal del Huawei Mate 90 Pro Max estará equipado con un sensor de 50 megapíxeles con un formato óptico de 1/1,28 pulgadas. Este módulo contará con una matriz de píxeles RYYB, apertura variable, tecnología antirreflejos y una nueva generación del sistema Red Maple para el procesamiento de imágenes.

Capacidades de zoom avanzadas y nuevos objetivos

Uno de los aspectos más destacados del smartphone serán sus capacidades de disparo a larga distancia. Se espera que el dispositivo incluya un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con un sensor grande de 1/1,28 pulgadas. Es probable que utilice el sensor SmartSens SCC85XS fabricado en China, que admite un rango dinámico de hasta 83 dB. Esto permitirá a los usuarios realizar un zoom óptico de 4 aumentos sin pérdida de calidad.

Otro informante, Smart Pikachu, ha señalado que el sistema constará de dos teleobjetivos, al igual que en la generación anterior, pero con un zoom óptico que alcanzará los 10 aumentos. Además, se espera que una de las características más únicas e inesperadas del nuevo buque insignia sea un objetivo externo especial. Digital Chat Station lo denomina "superobjetivo externo" y afirma que este accesorio ampliará drásticamente las capacidades fotográficas del smartphone, aunque su método de fijación sigue siendo un secreto.

Pantalla y rendimiento

También se ha filtrado información sobre el diseño y las capacidades internas del smartphone. En particular, se espera que el Huawei Mate 90 Pro Max cuente con una pantalla OLED de nueva generación con estructura de doble capa. Además, podría ofrecerse una versión u opción que limite los ángulos de visión de la pantalla para proteger los datos confidenciales de miradas indiscretas.

Se espera que el procesador Kirin 9050 Pro sea la plataforma de hardware elegida. En cuanto al diseño, la empresa mantendrá la tradición conservando la característica forma anular del módulo de cámaras.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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