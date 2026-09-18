Starlink Mobile obtiene licencia de comunicación internacional

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Starlink Mobile obtiene licencia de comunicación internacional

La Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU. ha otorgado a SpaceX la licencia internacional Section 214 para su proyecto Starlink Mobile. Este importante documento autoriza a la empresa a operar como operador de telecomunicaciones para el tráfico entre Estados Unidos y destinos extranjeros, creando una base legal para la expansión global del servicio. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, las autorizaciones previas solo permitían a SpaceX desarrollar los servicios de Starlink Mobile dentro del territorio de Estados Unidos. Para prestar servicios transfronterizos, se requería una aprobación específica de la FCC. Ahora, se han eliminado las restricciones oficiales sobre el enrutamiento de tráfico internacional.

Un paso hacia el estatus de operador global

Cabe destacar que la licencia Section 214 es el mecanismo estándar del regulador estadounidense para empresas que desean ofrecer servicios de telecomunicaciones internacionales. Obtener esta licencia no implica el lanzamiento comercial inmediato en otros países, pero es un requisito regulatorio necesario para futuras expansiones.

Anteriormente, se informó que SpaceX tiene la intención de llevar a Starlink Mobile más allá del simple Internet satelital, convirtiéndolo en un operador móvil completo. La empresa está tomando medidas en esta dirección y ampliando sus capacidades gradualmente.

Opiniones de expertos y socios

Al mismo tiempo, representantes de T-Mobile, uno de los principales socios en el mercado de las telecomunicaciones, señalan que la comunicación satelital no podrá reemplazar totalmente a las torres terrestres en áreas densamente pobladas. Según ellos, esta tecnología servirá como una herramienta complementaria a las redes terrestres.

Los expertos citan como razones el ancho de banda limitado y las dificultades de propagación de la señal dentro de los edificios. Sin embargo, la obtención de la licencia internacional abre sin duda nuevas oportunidades para SpaceX en el mercado global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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