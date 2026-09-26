Xiaomi presenta una nueva gama de lámparas de techo inteligentes y ultrafinas

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha anunciado una nueva serie de lámparas de techo llamada Mijia Ceiling Light C High Color Rendering. Según informa ixbt.com, estos dispositivos están diseñados para ofrecer una iluminación de calidad y segura en habitaciones de diversos tamaños, destacando por su diseño minimalista y su amplia funcionalidad. Así lo informa el portal Ixbt.com.

La nueva serie incluye dos modelos principales. La versión D40 está destinada a habitaciones de hasta 15 metros cuadrados y tiene un precio de 349 yuanes. El modelo L90, diseñado para espacios más grandes, es capaz de iluminar áreas de 25 a 45 metros cuadrados y se ofrece por 699 yuanes.

Capacidades técnicas y diseño

Los dispositivos cuentan con un cuerpo fino y moderno, cuya superficie mate aporta un toque elegante a la estancia. El plafón dispone de una capa de protección especial contra los rayos ultravioleta que evita que se amarillee con el paso del tiempo. Su diseño único garantiza una distribución uniforme de la luz por toda la habitación.

El flujo luminoso máximo de las lámparas alcanza los 8400 lúmenes, con un nivel de iluminación promedio superior a los 300 lux. El fabricante destaca que el nuevo producto utiliza LED de espectro completo con un índice de reproducción cromática Ra95, lo que permite preservar fielmente los colores naturales de los objetos.

Seguridad y durabilidad

Pensando en la salud de los usuarios modernos, el dispositivo ha sido creado sin parpadeos visibles. Además, cumple plenamente con el estándar RG0 sobre la limitación de la exposición a la luz azul, lo cual es especialmente importante para proteger la salud ocular durante la noche.

El sistema de refrigeración interno está diseñado para un funcionamiento continuo a largo plazo. Según las estimaciones de los expertos, incluso después de 35 000 horas de uso continuo, el flujo luminoso mantiene más del 90 % de su nivel inicial.

Integración con el sistema de hogar inteligente