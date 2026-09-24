Xiaomi lanza un enchufe inteligente asequible con soporte para Wi-Fi 6

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado un nuevo dispositivo que permite convertir fácilmente los electrodomésticos convencionales en dispositivos "inteligentes" modernos. Según ixbt.com, el nuevo Xiaomi Smart Socket 4 ha salido al mercado a un precio asequible de 59 yuanes, aproximadamente 9 dólares. Así lo informa Ixbt.com comunica .

Este enchufe de nueva generación destaca por su compatibilidad con la moderna tecnología Wi-Fi 6 y su integración directa en el ecosistema Xiaomi Hyper Smart Connect. Los usuarios pueden controlar de forma remota los dispositivos conectados a través de la aplicación Mi Home, incluso cuando no están en casa, monitorear su estado y configurar diversos escenarios de automatización.

Capacidades y características técnicas

Una de las principales ventajas del dispositivo es que permite conectar ventiladores antiguos, lámparas de escritorio comunes y otros electrodomésticos a un sistema de control "inteligente" sin necesidad de reemplazarlos. El enchufe realiza perfectamente funciones de temporizador y cuenta regresiva.

Además, los escenarios preestablecidos se ejecutan localmente sin problemas incluso si se interrumpe temporalmente la conexión a Internet. También existe la posibilidad de configurar una función de temporizador de apagado presionando dos veces el botón físico del dispositivo.

Control de energía y seguridad

El nuevo dispositivo está equipado con un medidor integrado que registra el consumo de electricidad. A través de esta función, los usuarios pueden seguir las estadísticas diarias, semanales y mensuales.

La aplicación Mi Home permite establecer un límite de potencia de 100 a 2500 vatios. Esto es fundamental para evitar sobrecargas en la red doméstica.

Se ha prestado especial atención a la seguridad: el dispositivo está protegido contra sobrecalentamiento, picos de tensión, sobrecargas y cortocircuitos. También incluye un bloqueo de seguridad para niños, ideal para hogares familiares.

El modelo ha sido diseñado según los nuevos estándares nacionales y sus clavijas cuentan con una capa aislante adicional. Con unas dimensiones de 52 × 41 × 57,6 milímetros, el cuerpo es significativamente más compacto que el de las generaciones anteriores.