Xiaomi lanza su nuevo interruptor inteligente a la venta
El gigante tecnológico chino Xiaomi ha lanzado la venta libre de su nueva generación de interruptores inteligentes, el Xiaomi Smart Switch 2, en el mercado nacional. Anteriormente disponible solo mediante reserva a un precio de 69 yuanes durante la fase de crowdfunding, ahora tiene un precio inicial de 79 yuanes. Según ixbt.com, el nuevo producto está ganando atención gracias a sus capacidades técnicas y su compatibilidad con el cableado de casas antiguas. Así lo informa el portal Ixbt.com.
Este interruptor inteligente se comercializa en versiones de uno, dos y tres botones, ofreciendo a los compradores la opción de paneles acrílicos en blanco o gris oscuro. La carcasa está fabricada en policarbonato ignífugo de grado V-0 y se instala fácilmente en cajas de pared estándar tipo 86, facilitando su adaptación a cualquier interior.
Especificaciones técnicas y seguridadUna de las características clave es su capacidad para funcionar tanto con cables de fase como neutros. Durante la instalación, el interruptor detecta automáticamente el tipo de circuito y ajusta su lógica de funcionamiento, eliminando la necesidad de configuración manual. Esto es crucial para casas antiguas sin cable neutro.
El fabricante destaca que el relé interno admite hasta 1 millón de ciclos de conmutación. La función de conmutación por paso por cero reduce significativamente la carga en los contactos. Además, incluye un sistema anti-parpadeo para bombillas LED de baja potencia y un sensor de temperatura que corta el circuito automáticamente en caso de sobrecalentamiento.
Rol en el hogar inteligenteEl Smart Switch 2 es compatible con la tecnología Xiaomi Mesh 2.0. Esto permite una velocidad de respuesta un 50 % mayor y reduce el tiempo de conexión a la red en un 80 % respecto a la generación anterior. Los usuarios pueden controlar la iluminación mediante botones físicos, la app Mi Home o el asistente de voz Xiao Ai.
Es posible personalizar cada botón para pulsaciones simples, dobles o largas, o cambiarlo a modo inalámbrico para convertirlo en un controlador universal para otros dispositivos inteligentes. Esta funcionalidad permite a los usuarios personalizar completamente su sistema de iluminación.
Comentarios 0
…