Los principales operadores de telecomunicaciones de EE. UU. integran tecnologías satelitales

Los gigantes estadounidenses de las telecomunicaciones AT&T, T-Mobile y Verizon han llegado a un acuerdo para crear una empresa conjunta con el fin de mejorar radicalmente la cobertura móvil en el país. Según ixbt.com, el objetivo principal de esta iniciativa es resolver el problema de las «zonas muertas» en áreas remotas y rurales donde las redes terrestres tradicionales no funcionan o son inestables. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Actualmente, incluso en regiones con infraestructura desarrollada, los usuarios a veces se encuentran con zonas sin una conexión fiable. La nueva estructura se centrará inicialmente en identificar estos puntos problemáticos. Mediante tecnologías satelitales, se evaluará la calidad de la cobertura existente, se creará un mapa y se determinarán con precisión las áreas con carencias críticas de conectividad móvil.

Desarrollo de infraestructura y situaciones de emergencia

Los datos recopilados permitirán en el futuro ampliar y mejorar las redes precisamente donde la demanda es mayor. Según las estimaciones de los operadores, esto no solo mejorará la conexión en zonas poco pobladas, sino que también aumentará significativamente la estabilidad del servicio durante desastres naturales y otras situaciones de emergencia.

Asimismo, las empresas están discutiendo la posibilidad de compartir ciertos recursos de infraestructura. Según representantes de AT&T, este enfoque garantizará un uso más eficiente del espectro de radiofrecuencia y servirá para atraer inversiones adicionales al sector de las telecomunicaciones.

Estado actual del proyecto e incertidumbres

Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial. En este momento, los operadores solo han alcanzado un acuerdo de principios, pero los términos finales de la empresa conjunta aún no están definidos.

Los expertos señalan que aún se mantiene en secreto qué tecnologías satelitales utilizarán, en qué regiones comenzarán los trabajos y si los smartphones de los usuarios finales podrán conectarse directamente a los satélites en el futuro. Además, la estructura organizativa de la empresa conjunta y el alcance exacto de los servicios que ofrecerá dependerán de las próximas rondas de negociación.