En India, cortan cables eléctricos para dejar pasar una estatua (video)

Un video que circula en redes sociales muestra cómo una gran estatua, durante una procesión religiosa del festival de Ganesh en India, quedó atrapada por cables eléctricos.

En el video se observa que la altura de la estatua bloqueaba su camino debido a los cables. Acto seguido, un hombre sube a la estatua y utiliza una herramienta para cortar los cables que la obstruían. Se informa que la procesión continuó tras el corte.

Sin embargo, hasta el momento no hay información precisa sobre la ubicación exacta del incidente ni si el corte de cables provocó interrupciones en el suministro eléctrico.

Como dato, el festival de Ganesh se celebra en India en honor a Ganesha, el dios de la sabiduría y la prosperidad. Durante la festividad, las estatuas son llevadas por las calles y, al finalizar, son sumergidas en ríos, lagos o estanques según la tradición.