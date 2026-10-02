Cinco hombres ejecutados en Irán por el secuestro y violación de una mujer

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Cinco hombres ejecutados en Irán por el secuestro y violación de una mujer

Cinco hombres acusados de secuestrar y violar a una mujer en la ciudad de Marand, en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, fueron ejecutados.

Se informó que el incidente ocurrió el 21 de mayo de 2022. La mujer denunció ante las autoridades que cinco desconocidos la obligaron a subir a un vehículo y la llevaron a una zona montañosa cerca de Marand.

Las fuerzas de seguridad identificaron y detuvieron a los sospechosos cuatro días después del suceso. Durante la investigación, confesaron haber cometido el crimen.

Tras el juicio, los cinco hombres fueron condenados a muerte. Una vez que la Corte Suprema de Irán ratificó la sentencia, la pena se ejecutó el 9 de agosto de 2023.

Según los informes, la identidad de los condenados no ha sido revelada oficialmente.

MarandCorte Suprema de IránPena de muerteArrestoJusticia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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