El Manchester City apela las acusaciones financieras de la Premier League

El club Manchester City ha apelado formalmente la decisión de la comisión independiente de la Premier League, exigiendo la anulación del veredicto por infracciones financieras. Esta escalada legal es un evento importante que podría tener un impacto serio en el futuro del fútbol inglés. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el equipo del Manchester City cumplió con los plazos establecidos y presentó formalmente todos los documentos pertinentes el jueves por la noche. Este paso se produce después de que la comisión independiente declarara al club culpable de graves irregularidades financieras tras los resultados de la investigación.

Según los resultados de la investigación, entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, el club fue acusado de inflar artificialmente sus ingresos en más de 830 millones de libras esterlinas. Según las conclusiones de las autoridades competentes, el equipo utilizó esquemas de financiación ocultos y contratos falsos con socios comerciales para eludir las estrictas reglas de gasto.

El club mantiene firme su posición

En un comunicado oficial publicado el viernes, el Manchester City rechazó rotundamente todas las acusaciones, expresando su plena confianza en su inocencia. El club subrayó que la decisión inicial era fundamentalmente errónea y afirmó poseer una base de pruebas irrefutables que confirman su inocencia.

El comunicado del club dice: «El club ha presentado formalmente una apelación integral contra las conclusiones de la comisión de la Premier League. Nuestra posición firme es que esta conclusión está llena de errores legales, de principios y fácticos en muchos aspectos».

Se espera que los abogados del Manchester City intenten demostrar que los principales acuerdos de patrocinio no fueron financiados directamente por el grupo propietario del club, sino legalmente por el gobierno de Abu Dabi.

Consecuencias futuras

Según las reglas actuales, el nuevo panel judicial solo revisará la decisión inicial y no volverá a juzgar el caso desde cero. Esto significa que, para anular con éxito las sanciones, el Manchester City debe demostrar errores fundamentales en la decisión inicial de la comisión.

El resultado de este proceso de apelación determinará no solo la reputación del club, sino también el panorama futuro de la justicia financiera y el sistema de reglas en el fútbol inglés. Hasta que finalicen todos los procesos, las partes actúan respetando las restricciones oficiales.