En Hong Kong, unos pasajeros intentan detener un taxi cuyo conductor perdió el conocimiento (vídeo)

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En Hong Kong, unos pasajeros intentan detener un taxi cuyo conductor perdió el conocimiento (vídeo)

En Hong Kong, China, un taxista perdió el conocimiento repentinamente mientras conducía. Como resultado, los cuatro pasajeros a bordo intentaron tomar el control del vehículo y detenerlo. Así lo informó el South China Morning Post.

Se informó que el incidente ocurrió el 28 de septiembre al mediodía en la carretera Ching Cheung Road. El conductor, de 66 años, se desmayó mientras estaba al volante. Al notar su estado, los pasajeros intentaron despertarlo, pero el conductor no respondió.

Posteriormente, el hombre sentado en el asiento delantero intentó controlar el volante, mientras que uno de los pasajeros de atrás trató de accionar el freno de mano. Sin embargo, el taxi, fuera de control, chocó contra una barrera de hormigón al borde de la carretera antes de detenerse.

Ninguno de los cuatro pasajeros resultó herido en el incidente. Los servicios de emergencia trasladaron al conductor, que seguía inconsciente, al hospital. Según los medios, su estado es grave.

Los vídeos del suceso se difundieron en Internet, llamando la atención sobre el intento de los pasajeros de controlar el vehículo en una situación de emergencia.

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