El precio de los flagships Samsung Galaxy S26 aumenta drásticamente en Europa

Samsung ha aumentado inesperadamente los precios de su última serie de smartphones insignia en el mercado europeo. Aunque es habitual que los nuevos dispositivos bajen de precio tras su lanzamiento en el mercado tecnológico, todos los modelos de la gama Galaxy S26 han registrado un aumento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, la revisión de precios afectó por igual al Galaxy S26 básico, a la versión intermedia Galaxy S26+ y al modelo más avanzado, el Galaxy S26 Ultra. Como resultado, los compradores ahora tendrán que gastar más dinero que antes para adquirir estos dispositivos insignia.

Dinámica de precios por modelo

Según la nueva política de precios, la versión de 256 GB del Galaxy S26 básico se vende ahora a 1100 euros en lugar de 1000 euros. La variante con 512 GB de almacenamiento ha subido de 1200 a 1300 euros. Por su parte, el Galaxy S26+ también ha aumentado 100 euros en cada configuración, alcanzando los 1350 euros para la versión de 256 GB y 1550 euros para la de 512 GB.

Los cambios más significativos se observaron en la versión Ultra, el modelo más caro de la serie. En particular, el precio del Galaxy S26 Ultra con 1 TB de almacenamiento interno aumentó 230 euros, pasando de 1920 euros a 2150 euros. Este es un salto notable para este flagship, que se convierte en uno de los smartphones de serie más caros del mercado.

Comparación con la generación anterior

Se observa una diferencia notable al comparar los nuevos precios con los de la gama Galaxy S25 lanzada el año pasado. A modo de comparación, al inicio de las ventas, el Galaxy S25 con 256 GB estaba valorado en 960 euros, el modelo S25+ en 1170 euros y el S25 Ultra en unos 1470 euros. La generación actual se ofrece a un precio significativamente más alto que sus predecesores.

Los expertos y analistas señalan que este aumento de precios podría estar relacionado con factores económicos en la región europea y con cambios en el costo de los componentes. Es interesante notar que este aumento solo afecta a la serie insignia principal, ya que el modelo Galaxy S26 FE no se vio afectado y su precio se mantuvo sin cambios.