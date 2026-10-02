Revolución en el fútbol uzbeko: la Superliga adopta el sistema «otoño-primavera»

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Revolución en el fútbol uzbeko: la Superliga adopta el sistema «otoño-primavera»

Se ha dado un paso decisivo en un asunto que ha sido objeto de debate durante muchos años en el fútbol profesional uzbeko. El 2 de octubre, el órgano supremo de la Liga de Fútbol Profesional, la Asamblea General, se reunió en la sala de conferencias del estadio Bunyodkor.

Durante la reunión, se presentó un plan de trabajo detallado de la Liga para trasladar oficialmente la temporada de clubes al sistema «otoño-primavera», acorde con los estándares europeos. Según el proyecto de calendario presentado, el cambio al nuevo sistema está previsto a partir de la temporada 2028/29. Entonces, ¿qué cambios importantes esperan a nuestro campeonato nacional y cómo será el nuevo calendario?

Periodo de transición y detalles del nuevo formato

En el proyecto presentado por la Liga, las etapas de la temporada y las ventanas de transferencia se distribuyen de la siguiente manera:

  • Temporada 2027 según el orden habitual: No se esperan cambios radicales para la próxima temporada y los partidos de la Superliga 2027 comenzarán el 26 de febrero;

  • La Copa de Uzbekistán en una fecha específica: Según el nuevo plan, se propone que la Copa de Uzbekistán 2028 se lleve a cabo del 1 de marzo al 31 de mayo;

  • Ventana de transferencia de verano: Durará del 1 de julio al 9 de septiembre (10 semanas);

  • 1ª fase de la Superliga: Se llevará a cabo del 18 de agosto al 24 de diciembre de 2028;

  • Ventana de transferencia de invierno: Cubrirá el periodo del 2 de enero al 13 de febrero de 2029 (6 semanas);

  • 2ª fase de la Superliga: Continuará del 23 de febrero al 31 de mayo de 2029, finalizando la temporada.

¿Cómo se tomará la decisión final?

La dirección de la Liga destacó que este calendario es un proyecto propuesto. La decisión final se tomará en consulta con la dirección de los clubes, la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), los expertos y la comunidad futbolística en general.

Calendario de la temporada 2028/29 con el sistema «otoño-primavera» (Tabla)

Competición / Etapa

Fecha

Duración / Nota

Copa de Uzbekistán

1 de marzo – 31 de mayo de 2028

Se realiza al inicio de la temporada

Ventana de transferencia de verano

1 de julio – 9 de septiembre de 2028

Dura 10 semanas

Superliga: 1ª fase

18 de agosto – 24 de diciembre de 2028

Parte otoñal e invernal

Ventana de transferencia de invierno

2 de enero – 13 de febrero de 2029

Dura 6 semanas

Superliga: 2ª fase

23 de febrero – 31 de mayo de 2029

Fase primaveral decisiva

Inicio de la temporada 2027

26 de febrero de 2027

Última temporada completa bajo el sistema antiguo

Revolución en el fútbol uzbeko: la Superliga adopta el sistema «otoño-primavera»

Se espera que este cambio al sistema ayude a los clubes uzbekos a sincronizarse con los partidos de la ACL y el mercado de transferencias internacional.

¿Cree que el cambio de la Superliga de Uzbekistán al sistema «otoño-primavera» tendrá un impacto positivo en la calidad del fútbol y la asistencia a los estadios, o las condiciones meteorológicas de finales de otoño e invierno podrían ser un problema?

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Asociación de Fútbol de UzbekistánCopa de UzbekistánSistema otoño-primaveraEstadio BunyodkorSuperliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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