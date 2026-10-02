Medalla de plata para Ozoda Sobirjonova: un nuevo éxito para el taekwondo de Uzbekistán

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Medalla de plata para Ozoda Sobirjonova: un nuevo éxito para el taekwondo de Uzbekistán

¡La delegación deportiva de Uzbekistán ha registrado un nuevo resultado de alto nivel en los Juegos Asiáticos que se celebran en Nagoya, Japón! Este 2 de octubre, durante las competencias de taekwondo WT, nuestra talentosa atleta Ozoda Sobirjonova brilló al ganar una valiosa medalla de plata para nuestra delegación. En una final intensa, nuestra compatriota se enfrentó a una representante de Irán. Entonces, ¿cómo fueron los combates finales y cómo llegó nuestra taekwondista al podio?

Una final intensa y el escalón de plata

Ozoda Sobirjonova derrotó a las mejores rivales del continente a lo largo de la competición para llegar a la etapa decisiva:

  • Categoría de peso: Nuestra compatriota subió al tatami en la categoría de -67 kg, midiéndose contra las mejores atletas de la competición;

  • Rival en la final: En un enfrentamiento dramático por la medalla de oro, se midió ante una representante del equipo nacional de Irán;

  • Combate reñido: En un duelo lleno de golpes precisos y movimientos intensos, Sobirjonova perdió por un margen mínimo;

  • Subcampeona de los Juegos Asiáticos: Gracias a este resultado, Ozoda Sobirjonova se convirtió oficialmente en medallista de plata de los Juegos Asiáticos.

Resultado importante de las competencias del 2 de octubre

«Miembro del equipo nacional de taekwondo WT de Uzbekistán, Ozoda Sobirjonova llegó a la final en la categoría de -67 kg durante las competencias del 2 de octubre y ganó la medalla de plata».

Esta medalla contribuyó significativamente a fortalecer la posición del equipo nacional de Uzbekistán en el medallero general de los Juegos Asiáticos.

Resultados de taekwondo WT (Tabla)

Criterio / Estado

Detalles

Atleta

Ozoda Sobirjonova (Equipo nacional de Uzbekistán)

Deporte

Taekwondo WT

Categoría de peso

-67 kg

Medalla obtenida

Medalla de plata

Rival en la final

Representante del equipo de Irán

Fecha de la competición

2 de octubre de 2026

¿Qué cree que le faltó a Ozoda Sobirjonova para convertir esta medalla de plata en oro en los próximos campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos? ¿Cómo califica la habilidad de nuestra taekwondista?

Deje sus felicitaciones y comentarios a continuación y comparta este nuevo éxito del deporte nacional con todos los aficionados ¡a través de Telegram!

Ozoda SobirjonovaJuegos AsiáticosTaekwondoNagoyaUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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