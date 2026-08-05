El ejército de EE. UU. prueba el control mediante IA en el espacio

El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE. UU. (Air Force Research Laboratory — AFRL) logró, por primera vez en la historia, controlar directamente en el espacio un vehículo orbital mediante una red neuronal artificial. Esta tecnología representa un paso importante para las futuras misiones espaciales y podría permitir que los satélites funcionen de forma estable incluso cuando se pierda la comunicación con la Tierra. Así lo informa Ixbt.com, que lo informa.

Según ixbt.com, durante el experimento un algoritmo de aprendizaje automático tomó el control total de la plataforma de la nave espacial. El sistema realizó tareas esenciales como controlar la orientación, el suministro de energía, las comunicaciones y la regulación térmica, además de analizar de forma autónoma los datos de los sensores y tomar decisiones en tiempo real.

Decisiones autónomas y adaptabilidad

A diferencia del software embarcado tradicional, la red neuronal no se basó en reglas rígidas predefinidas. Adaptó el proceso de control al estado actual de la nave sin requerir una supervisión constante desde la Tierra. Esto resulta especialmente útil para las misiones espaciales, ya que los retrasos en las comunicaciones, los recursos informáticos limitados y la exposición a la radiación exigen que los satélites tomen decisiones rápidas.

Según la AFRL, esta solución avanzada es una parte fundamental del programa de creación de sistemas espaciales autónomos. En el futuro, el aumento del número de satélites y la proliferación de medios de guerra electrónica harán necesario mantener la capacidad operativa de las constelaciones orbitales incluso si se pierden los centros de comunicación con la Tierra.

Perspectivas de las futuras constelaciones orbitales

Según los expertos, se prevé utilizar grandes redes de satélites capaces de realizar tareas conjuntamente, redistribuir funciones y adaptarse a las amenazas sin la intervención de operadores, en lugar de dispositivos complejos de menor escala. El control mediante redes neuronales podría prolongar la vida útil de las naves, reducir el consumo de combustible y mantener la estabilidad general incluso cuando fallen sistemas individuales.

Actualmente, estas tecnologías son estudiadas no solo por las fuerzas armadas, sino también por operadores de satélites comerciales para automatizar las constelaciones orbitales. Asimismo, son importantes para las misiones espaciales lejanas en las que el control permanente desde la Tierra resulta imposible debido a los retrasos de las señales.