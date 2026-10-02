Presentación del Kyocera Digno BX4: un smartphone corporativo con 5 años de soporte
La empresa japonesa Kyocera ha anunciado el nuevo smartphone corporativo Digno BX4, diseñado para un uso a largo plazo y destacando por su robustez. Según ixbt.com, este dispositivo saldrá a la venta a través del operador móvil SoftBank a finales de octubre de este año. El nuevo modelo destaca por su durabilidad, actualizaciones de software a largo plazo y funciones prácticas para el flujo de trabajo. Así lo informa Ixbt.com informa .
Capacidades técnicas y rendimientoEl smartphone está equipado con una pantalla IPS LCD de 6,1 pulgadas en formato HD+, que ofrece una calidad de imagen suficiente para las tareas diarias. En el corazón del dispositivo se encuentra el procesador MediaTek Dimensity 6400, junto con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Esta configuración de hardware permite ejecutar sin problemas aplicaciones corporativas y tareas cotidianas.
En cuanto a las capacidades fotográficas, el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara principal de 50 megapíxeles. Dentro del chasis resistente se aloja una batería de 4500 mAh que admite carga rápida de 33 W. Las dimensiones del smartphone son 74 × 156 × 9,9 mm, con un peso aproximado de 185 gramos.
Requisitos corporativos y protecciónEste modelo cumple plenamente con los estrictos requisitos del programa Google Android Enterprise Recommended, lo que garantiza la conformidad con los estándares de seguridad y gestión corporativa. El fabricante ha anunciado que proporcionará cuatro actualizaciones importantes de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad para este modelo.
El chasis del dispositivo está protegido de forma fiable contra el agua y el polvo. Además, su cumplimiento con el estándar militar estadounidense MIL-STD-810H confiere al smartphone una alta resistencia frente a impactos y caídas. La pantalla permite su uso con guantes o dedos mojados.
También se han previsto funciones especiales para usuarios empresariales. En particular, el dispositivo permite grabar hasta 100 conversaciones de hasta 60 minutos cada una. Además, cuenta con lector de huellas dactilares, reconocimiento facial, puerto jack de 3,5 mm y un módulo NFC compatible con FeliCa.
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