El hacker de Snowflake se declara culpable de robar datos de más de 165 empresas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una declaración importante sobre un importante caso de ciberdelincuencia. Según esta, el canadiense Connor Moucka, de 26 años, admitió haber accedido ilegalmente a las redes de más de 165 empresas, robado miles de millones de registros y extorsionado a las víctimas. Estos ciberataques expusieron graves vulnerabilidades en la seguridad de las modernas tecnologías cloud y en los sistemas de protección de datos corporativos. La información fue publicada por Techcrunch.com informa .

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Connor Moucka y sus cómplices lograron vulnerar los sistemas de protección del proveedor cloud Snowflake. Como resultado, las bases de datos de clientes de decenas de grandes empresas, entre ellas AT&T, LendingTree y Ticketmaster, cayeron en manos de los hackers. En particular, se descubrió que habían sido robados los registros de llamadas y SMS de más de 100 millones de clientes de AT&T.

Alcance de los ciberataques y daños financieros

Los delincuentes amenazaron con divulgar datos obtenidos de diversas fuentes, incluidos datos bancarios, permisos de conducir y números de identificación personal. Según ixbt.com, Connor Moucka y sus cómplices obtuvieron más de 2,5 millones de dólares mediante chantajes a cambio de pagos durante varios años. Además, ganaron medio millón de dólares adicionales al vender las bases de datos robadas en conocidos foros de hackers como BreachForums.

Según los cálculos del Federal Bureau of Investigation (FBI), los daños financieros totales causados a las víctimas por estos ciberataques ascienden a 9,5 millones de dólares. El agente especial del FBI W. Mike Herrington calificó estos actos como «amenazas calculadas y depredadoras» y destacó que millones de ciudadanos comunes se vieron afectados.

Evaluación de los expertos y próximo proceso judicial

El hacker conocido en Internet bajo los alias Waifu y Judische fue detenido en Canadá a finales de 2024, varios meses después de los ataques contra Snowflake. Austin Larsen, investigador sénior de la empresa de ciberseguridad Mandiant, propiedad de Google, describió entonces a Moucka como uno de los hackers «más peligrosos y con consecuencias más graves» de 2024.

La investigación ya ha concluido y el caso ha pasado a la fase previa al juicio. Está previsto que la sentencia contra Connor Moucka se dicte el 27 de octubre de este año, y podría ser condenado a varias décadas de prisión. Este caso vuelve a demostrar la necesidad de reforzar la seguridad de los servicios cloud en el ámbito de la ciberseguridad.