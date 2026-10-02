Juegos Asiáticos: Los boxeadores uzbekos terminan segundos con 7 medallas
Las competiciones de boxeo de los Juegos Asiáticos en Nagoya, Japón, han concluido oficialmente y se ha publicado el medallero final. Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, el equipo nacional de la India ocupó el primer lugar en la clasificación general con 3 medallas de oro y 3 de bronce.
Los boxeadores uzbekos lideraron la competición en número total de medallas, asegurando un sólido segundo puesto con 2 medallas de oro, 1 de plata y 4 de bronce (7 medallas en total). El equipo vecino de Kazajistán cerró el podio con 2 medallas de oro y 3 de bronce.
Competencia intensa y resultados en los rings de Nagoya
Se vivieron combates reñidos entre los mejores boxeadores del continente a lo largo del torneo:
El liderazgo de la India: Gracias a sus éxitos en las finales, los boxeadores indios ganaron 3 medallas de oro, ocupando el primer lugar en la tabla;
Las 7 medallas de Uzbekistán: Nuestros representantes obtuvieron 2 medallas de oro, 1 de plata y 4 de bronce, superando a todos sus rivales en número de podios;
Derbi de Asia Central: El equipo de Kazajistán cerró el trío de cabeza con 2 medallas de oro y 3 de bronce;
Desempeño de China y Japón: El equipo de China quedó cuarto con 1 oro, 3 platas y 2 bronces (6 medallas en total), mientras que el anfitrión Japón terminó sexto con 1 oro y 3 bronces.
Medallero final de boxeo (Juegos Asiáticos, Nagoya)
Puesto
País
Oro
Plata
Bronce
Total
1
India
3
0
3
6
2
Uzbekistán
2
1
4
7
3
Kazajistán
2
0
3
5
4
China
1
3
2
6
5
China Taipéi
1
1
0
2
6
Japón
1
0
3
4
7
Tailandia
1
0
0
1
En esta competición, la escuela de boxeo uzbeka demostró una vez más su consistencia, con 7 atletas medallistas.
¿Cómo calificaría la actuación de nuestros boxeadores en Nagoya y ¿cuál fue la razón del liderazgo de la India en número de medallas de oro?
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