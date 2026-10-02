Las competiciones de boxeo de los Juegos Asiáticos en Nagoya, Japón, han concluido oficialmente y se ha publicado el medallero final. Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, el equipo nacional de la India ocupó el primer lugar en la clasificación general con 3 medallas de oro y 3 de bronce.

Los boxeadores uzbekos lideraron la competición en número total de medallas, asegurando un sólido segundo puesto con 2 medallas de oro, 1 de plata y 4 de bronce (7 medallas en total). El equipo vecino de Kazajistán cerró el podio con 2 medallas de oro y 3 de bronce.

Competencia intensa y resultados en los rings de Nagoya

Se vivieron combates reñidos entre los mejores boxeadores del continente a lo largo del torneo:

El liderazgo de la India: Gracias a sus éxitos en las finales, los boxeadores indios ganaron 3 medallas de oro, ocupando el primer lugar en la tabla;

Las 7 medallas de Uzbekistán: Nuestros representantes obtuvieron 2 medallas de oro, 1 de plata y 4 de bronce, superando a todos sus rivales en número de podios;

Derbi de Asia Central: El equipo de Kazajistán cerró el trío de cabeza con 2 medallas de oro y 3 de bronce;

Desempeño de China y Japón: El equipo de China quedó cuarto con 1 oro, 3 platas y 2 bronces (6 medallas en total), mientras que el anfitrión Japón terminó sexto con 1 oro y 3 bronces.

Medallero final de boxeo (Juegos Asiáticos, Nagoya)

Puesto País Oro Plata Bronce Total 1 India 3 0 3 6 2 Uzbekistán 2 1 4 7 3 Kazajistán 2 0 3 5 4 China 1 3 2 6 5 China Taipéi 1 1 0 2 6 Japón 1 0 3 4 7 Tailandia 1 0 0 1

En esta competición, la escuela de boxeo uzbeka demostró una vez más su consistencia, con 7 atletas medallistas.

¿Cómo calificaría la actuación de nuestros boxeadores en Nagoya y ¿cuál fue la razón del liderazgo de la India en número de medallas de oro?

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