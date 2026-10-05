El precio del iPhone 18 Pro Max baja considerablemente en Uzbekistán

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El precio del iPhone 18 Pro Max baja considerablemente en Uzbekistán

En Uzbekistán, el precio del nuevo smartphone iPhone 18 Pro Max ha comenzado a bajar pocas semanas después de su lanzamiento. Aunque el precio inicial era bastante elevado para los compradores, ahora es posible adquirirlo a un costo relativamente más bajo.

Cuando las ventas apenas comenzaban, el precio del iPhone 18 Pro Max en el mercado uzbeko rondaba los 2000–2200 dólares. Ahora, el precio del smartphone ha caído a cerca de 1780 dólares. Esto significa que el precio ha disminuido significativamente en poco tiempo.

Esta situación se observa con frecuencia durante el periodo inicial de ventas de los nuevos modelos de iPhone. En los primeros días de alta demanda, los dispositivos se ofrecen a precios más altos, y posteriormente, a medida que el mercado se estabiliza, los precios pueden bajar.

La caída de los precios no se limita solo a Uzbekistán. En el mercado ruso también se observa una disminución en el valor de los nuevos modelos de iPhone. En particular, el precio del iPhone 18 Pro con 256 GB de almacenamiento ha bajado aproximadamente 130 dólares.

Esto aumenta la oportunidad de comparar precios para quienes planean comprar un nuevo iPhone.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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