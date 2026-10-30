El robo más grande de la historia: 6.300 millones de dólares sustraídos de Binance

Considerada la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance ha confirmado oficialmente el incidente de seguridad más sin precedentes de su historia. Como resultado de un ciberataque, aproximadamente 6.300 millones de dólares en activos digitales fueron robados de la plataforma.

Las agencias de noticias internacionales y los analistas del sector califican este suceso como el mayor robo en la historia de la industria de las criptomonedas y las finanzas. Debido al incidente excepcional, la plataforma suspendió temporalmente todas las operaciones de depósito y retiro de fondos hasta que finalice la auditoría de seguridad.

¿Cómo se llevó a cabo el ataque?

Los datos preliminares de la investigación revelaron cómo los ciberdelincuentes lograron entrar al sistema:

Compromiso del portátil de un ingeniero: El ataque fue causado por la vulneración del ordenador portátil personal de uno de los ingenieros DevOps de la empresa;

Acceso al contenedor interno: Gracias a esto, los hackers obtuvieron acceso no autorizado a un contenedor de servicio interno y ejecutaron transacciones para retirar volúmenes masivos de fondos;

Activos robados: Los analistas de blockchain señalan que durante el robo, 1.500 millones de dólares en Bitcoin , 900 millones de dólares en Ethereum así como una gran cantidad de stablecoins USDT y USDC fueron sustraídos;

La pista de Corea del Norte: Los expertos en ciberseguridad de « TRM Labs » vinculan el ataque al grupo de hackers de élite especializado de Corea del Norte, TraderTraitor .

3.000 millones de dólares congelados: ¿Están seguros los fondos de los usuarios?

La dirección de la plataforma emitió una declaración rápida para mitigar las consecuencias del incidente y tranquilizar a los usuarios:

Integridad de las claves: La dirección declaró que las claves privadas (private keys) de las billeteras no fueron comprometidas y que los fondos principales de los clientes están totalmente seguros;

Congelación de activos: Gracias a la comunicación de emergencia con los socios del sector y los principales emisores de stablecoins (Tether y Circle), cerca de 3.000 millones de dólares fueron congelados directamente en la blockchain ;

Garantía de reembolso: Binance cubrirá todas las pérdidas por completo. Para cubrir los daños restantes, la plataforma movilizará totalmente su fondo de reserva de seguro interno — SAFU así como sus reservas financieras personales.

Aunque la plataforma ha anunciado que resolverá el problema con sus propios fondos, un ciberataque de esta magnitud pone una vez más a prueba la confianza en el mercado global de criptomonedas y el sistema de seguridad de activos digitales.