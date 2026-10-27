Una maestra muere al intentar rescatar a un alumno atrapado en el baño

En Brasil, una maestra de 24 años falleció mientras intentaba ayudar a su alumno. Según se informó, la docente, identificada como Nayara Karmo, trató de auxiliar a un estudiante que se había quedado encerrado en el baño. Sin embargo, el incidente tuvo un desenlace trágico y la joven maestra perdió la vida.

Según los informes, Nayara intentó pasar las llaves para abrir la puerta al alumno atrapado. Posteriormente, intentó salir por una ventana. Sin embargo, pisó un panel de yeso que parecía un suelo. Debido a que dicho panel no estaba diseñado para soportar el peso de una persona, se rompió y la maestra cayó al vacío.

El trágico accidente ocurrió el miércoles 21 de octubre en el edificio de la escuela de idiomas FISK Taboão, ubicada en Guarulhos, Brasil. Nayara cayó desde la parte superior del edificio hasta la planta baja. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar la encontraron cerca de la escalera y confirmaron su fallecimiento, informó el medio Need To Know.

El equipo de la escuela expresó sus condolencias por la muerte de la joven maestra, destacando su arduo trabajo y el cariño que sentía por sus alumnos.

« Nay era una maestra maravillosa. Realizaba su trabajo con gran pasión y dedicación, y quería mucho a todos sus alumnos. Era una persona especial que atraía a quienes la rodeaban con su sinceridad, amabilidad y amor por su profesión », declaró la escuela en un comunicado.

Los representantes de la institución educativa también señalaron que su recuerdo permanecerá siempre en los corazones.

« Su amor por la educación, su dedicación y su sinceridad que iluminaba los corazones seguirán viviendo en nuestros recuerdos y en nuestros corazones », subrayó la administración de la escuela.

Se informó que la ceremonia de despedida y el funeral de Nayara Karmo estaban programados para el 23 de octubre en la ciudad de Guarulhos.