Una maestra muere al intentar rescatar a un alumno atrapado en el baño

·11·Mundo
Una maestra muere al intentar rescatar a un alumno atrapado en el baño

En Brasil, una maestra de 24 años falleció mientras intentaba ayudar a su alumno. Según se informó, la docente, identificada como Nayara Karmo, trató de auxiliar a un estudiante que se había quedado encerrado en el baño. Sin embargo, el incidente tuvo un desenlace trágico y la joven maestra perdió la vida.

Según los informes, Nayara intentó pasar las llaves para abrir la puerta al alumno atrapado. Posteriormente, intentó salir por una ventana. Sin embargo, pisó un panel de yeso que parecía un suelo. Debido a que dicho panel no estaba diseñado para soportar el peso de una persona, se rompió y la maestra cayó al vacío.

El trágico accidente ocurrió el miércoles 21 de octubre en el edificio de la escuela de idiomas FISK Taboão, ubicada en Guarulhos, Brasil. Nayara cayó desde la parte superior del edificio hasta la planta baja. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar la encontraron cerca de la escalera y confirmaron su fallecimiento, informó el medio Need To Know.

El equipo de la escuela expresó sus condolencias por la muerte de la joven maestra, destacando su arduo trabajo y el cariño que sentía por sus alumnos.

« Nay era una maestra maravillosa. Realizaba su trabajo con gran pasión y dedicación, y quería mucho a todos sus alumnos. Era una persona especial que atraía a quienes la rodeaban con su sinceridad, amabilidad y amor por su profesión », declaró la escuela en un comunicado.

Los representantes de la institución educativa también señalaron que su recuerdo permanecerá siempre en los corazones.

« Su amor por la educación, su dedicación y su sinceridad que iluminaba los corazones seguirán viviendo en nuestros recuerdos y en nuestros corazones », subrayó la administración de la escuela.

Se informó que la ceremonia de despedida y el funeral de Nayara Karmo estaban programados para el 23 de octubre en la ciudad de Guarulhos.

Nayara KarmoBrasilFISK TaboãoGuarulhosTragedia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

13 horas en el baño: un diputado belga queda encerrado toda la noche en el Parlamento13 horas en el baño: un diputado belga queda encerrado toda la noche en el Parlamento17 septiembre 21:46Estudiantes italianos establecen un récord con un avión de papel de siete metrosEstudiantes italianos establecen un récord con un avión de papel de siete metrosAyer 23:44El « rey del cobre » chino condenado a cadena perpetua: la caída del gigante MaikeEl « rey del cobre » chino condenado a cadena perpetua: la caída del gigante MaikeAyer 23:27Yandex evacuó sus tres supercomputadoras a nuevas ubicacionesYandex evacuó sus tres supercomputadoras a nuevas ubicacionesAyer 23:07Un bloguero condenado a 15 días de arresto por insultar en TikTok en AzerbaiyánUn bloguero condenado a 15 días de arresto por insultar en TikTok en AzerbaiyánAyer 17:00Un hombre sobrevive tras ser prensado con basura en EE. UU.Un hombre sobrevive tras ser prensado con basura en EE. UU.Ayer 13:42
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol