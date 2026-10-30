«El guante raro de cinta azul»: Jon Jones lanza un cuestionario que sorprende a sus fans

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«El guante raro de cinta azul»: Jon Jones lanza un cuestionario que sorprende a sus fans

Uno de los mejores luchadores en la historia de las artes marciales mixtas (MMA), leyenda de la UFC, Jon Jones compartió recuerdos de su gloriosa carrera en el octágono, sus momentos más brillantes y objetos raros de su colección personal, planteando una pregunta interesante a sus millones de seguidores.

El atleta estadounidense, que dominó durante años la cima de las artes marciales, destacó que desea que sus huellas históricas en el octágono sean un gran legado para sus hijos y su familia, mientras mostraba uno de los guantes raros que usó en sus combates.

«El octágono es mi recuerdo más feliz»: La confesión sincera de Jones

Jon Jones expresó su gratitud a los aficionados al deporte, recordando que actuar frente a sus fans ha sido la mayor felicidad de su vida:

  • Sentimiento de gratitud: «Algunos de mis recuerdos más felices de la vida están relacionados con entrar al octágono y pelear frente a ustedes. Al mirar atrás, siento una gratitud infinita por esta experiencia y por las personas increíbles que conocí en el camino», señaló el luchador;

  • Legado histórico para los hijos: «He tratado de conservar los objetos históricos que encontré a lo largo de mi carrera. Quiero que algún día mis hijos y mi familia puedan verlos y sentir esos recuerdos también», dijo el atleta.

Un acertijo para los fans: El secreto de la esquina azul

La leyenda del deporte mostró un guante de combate envuelto en una cinta azul de su colección, preparando un desafío especial para los verdaderos conocedores de las MMA:

  • Estatus de campeón permanente: Según las reglas de la UFC, los campeones vigentes y los favoritos suelen entrar al octágono desde la esquina roja. Como Jones ha sido un campeón invicto durante muchos años, ha disputado casi todos sus combates como representante de la esquina roja;

  • Guante raro y pregunta: «Este es uno de los guantes más raros de la UFC. ¿Ven la cinta aislante azul? He disputado casi todos los combates de mi carrera en la UFC desde la esquina roja. Así que díganme, ¿cuántas veces he peleado realmente desde la esquina azul?» preguntó Jones;

  • Desafío para los historiadores de la UFC: «Veamos quién conoce mejor la historia de la UFC. Escriban sus respuestas en los comentarios», invitó el campeón a los fans para fomentar el debate.

«El guante raro de cinta azul»: Jon Jones lanza un cuestionario que sorprende a sus fans

Este desafío de Jon Jones ha provocado intensos debates entre los aficionados a la lucha en las redes sociales, siendo una excelente razón para recordar los antiguos combates y los inicios de la carrera del atleta.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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