Una semilla de planta germinó en el ojo de un hombre en Rusia

En la región rusa de Yakutia, los médicos extrajeron una semilla de planta que había germinado en el ojo de un hombre de 42 años. La semilla permaneció en su ojo durante casi cuatro meses.

Según informes de medios locales, Maksim Slepsov fue golpeado en el ojo por una rama de árbol mientras estaba en un bosque del distrito de Abyy durante el verano. Después de esto, su ojo comenzó a enrojecerse e inflamarse. Aunque el hombre retiró el trozo de madera, una pequeña semilla quedó atrapada en el tejido.

Durante los siguientes cuatro meses, experimentó dolor, inflamación, dolores de cabeza y un aumento de la presión intraocular. Finalmente, acudió al Hospital Oftalmológico Republicano en Yakutsk.

Durante el examen, los médicos descubrieron que la semilla había germinado y echado raíces debajo de la fina membrana que cubre la parte blanca del ojo. La oftalmóloga Yelizaveta Karpova la extrajo bajo anestesia local utilizando una aguja de inyección. La raíz alcanzó aproximadamente 3 milímetros de longitud.

La doctora señaló que, de no haberse tratado a tiempo, esta situación podría haber provocado úlceras en la córnea e incluso la pérdida de la visión. Tras la operación, el estado del hombre mejoró y sus dolores de cabeza desaparecieron.