Binance finaliza el soporte de NFT y migra a Wallet

El exchange de criptomonedas Binance anunció que suspenderá el soporte de tokens no fungibles (NFT) en su plataforma y transferirá la gestión de NFT a su billetera propietaria, Binance Wallet. Según el comunicado de la empresa del miércoles, este cambio brindará a los usuarios mayor comodidad al utilizar funciones Web3 y descentralizadas. Cointelegraph.com informa .

Los titulares de NFT deben retirar sus tokens transferibles de la plataforma antes del 3 de julio, fecha tras la cual se suspenderá el acceso. Para los titulares de NFT no transferibles, Binance Academy emitirá certificados PDF de finalización de cursos. Esta decisión refleja una tendencia generalizada de los exchanges a alejarse del sector NFT para centrarse en otras áreas como los activos tokenizados.

Para apoyar a los usuarios durante este proceso, Binance ha lanzado dos campañas para cubrir las comisiones de retiro de NFT. La primera campaña se aplica a NFT generales, mientras que la segunda cubre tokens de la colección de Cristiano Ronaldo (CR7). El exchange seleccionará hasta 100.000 usuarios y compensará a cada uno con 1 USDC.

El mercado de NFT ha experimentado una caída significativa recientemente. Incluso colecciones líderes como CryptoPunks no han logrado recuperar sus máximos del verano de 2022. Antes que Binance, tanto el exchange Kraken como el mercado OpenSea también habían dejado de dar soporte a los NFT en la red BNB Smart Chain.