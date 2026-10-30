El famoso boxeador Edgar Berlanga arrestado por delito grave

Un nuevo escándalo criminal ha estallado en el mundo del boxeo profesional. El famoso boxeador estadounidense de 29 años, Edgar Berlanga ha sido arrestado por las fuerzas del orden en Florida, Estados Unidos, bajo dos cargos de agresión grave.

Según la prestigiosa publicación « Boxing Scene », si la culpabilidad del atleta se demuestra plenamente durante el juicio, se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión. Esta situación podría poner fin definitivamente a la prometedora carrera del deportista.

Detalles del incidente y fianza fijada por el tribunal

Según los informes de los investigadores y la policía, el desarrollo de los hechos es el siguiente:

Arresto y fechas: Berlanga fue detenido el 26 de octubre por la policía de Lakeland. Los cargos en su contra están directamente relacionados con un incidente ocurrido el 18 de octubre;

Naturaleza de los cargos: Los documentos de la investigación indican que el boxeador causó lesiones graves a ciudadanos en circunstancias agravantes;

Fianza: En la audiencia preliminar celebrada el martes, el tribunal fijó la fianza para la libertad provisional del boxeador en 16 000 dólares estadounidenses ;

Fecha del juicio: La audiencia preliminar principal para este caso penal está programada para el 17 de noviembre , fecha en la que se espera que Berlanga anuncie su posición oficial respecto a los graves cargos en su contra.

Éxito en el ring y caída inesperada

Antes de este escándalo criminal, Edgar Berlanga se encontraba en la cima de su carrera:

Último KO: Disputó su último combate en julio de este año en Nueva York durante el evento principal del Zuffa Boxing 9 ;

Victoria sobre Butler: Esa noche, libró una pelea intensa contra Steven Butler, logrando una victoria brillante por nocaut técnico en el séptimo asalto;

La prueba del destino: La culpabilidad o inocencia del boxeador, quien ganaba la atención de los aficionados con sus victorias consecutivas, depende ahora totalmente de la decisión del jurado que comenzará el 17 de noviembre.

Dada la severidad de las leyes estadounidenses respecto a la violencia y las agresiones físicas, Berlanga se prepara para enfrentar el «round» más difícil de su vida.