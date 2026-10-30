Una famosa formación rocosa de Capadocia en Turquía se derrumba sobre turistas, dejando víctimas (video)

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Una famosa formación rocosa de Capadocia en Turquía se derrumba sobre turistas, dejando víctimas (video)

En Capadocia, uno de los centros turísticos más famosos del mundo en Turquía, ocurrió una terrible catástrofe natural debido a fuertes y persistentes lluvias. Una inmensa parte de una de las formaciones rocosas únicas, las «chimeneas de hadas», emblemas de la región, se desplomó sobre varias personas.

Esta catástrofe, ocurrida el 29 de octubre de 2026 alrededor de las 15:15 hora local, causó víctimas entre turistas y residentes locales.

Detalles de la tragedia y víctimas

Se ha hecho pública la siguiente información sobre el incidente ocurrido en el Parque Nacional de Göreme:

  • Lugar del incidente: El derrumbe ocurrió en la entrada del museo al aire libre del Parque Nacional de Göreme, cerca de un sendero concurrido por turistas y un estacionamiento;

  • Víctimas y heridos: Como resultado de la caída de pesados fragmentos de roca compuestos de toba volcánica, 3 personas fallecieron, al menos 5 personas resultaron heridas de diversa gravedad;

  • Identidades: Según información oficial, dos de los fallecidos eran ciudadanos turcos y uno era un turista extranjero.

¿Qué causó el derrumbe rocoso?

El gobernador de la provincia de Nevşehir, Hüseyin Gök, hizo una declaración sobre el incidente y explicó los factores involucrados:

  • Factor meteorológico: Según las conclusiones de expertos y la administración, el reblandecimiento y colapso de las rocas centenarias fue causado por las lluvias extremadamente fuertes e incesantes observadas en la región en los últimos días;

  • Operaciones de rescate: Actualmente, equipos de rescate, unidades caninas y servicios de emergencia continúan las labores de búsqueda en el lugar para retirar los escombros y determinar si hay otras personas atrapadas bajo las rocas.

Vuelos en globo aerostático suspendidos temporalmente

Las condiciones meteorológicas adversas que persisten en Capadocia también han afectado gravemente la principal actividad turística de la región:

  • Vuelos cancelados: Debido a los riesgos por vientos fuertes y lluvias constantes, se reforzaron las medidas de seguridad y se cancelaron totalmente los vuelos de los famosos globos aerostáticos tradicionales para los días 29 y 30 de octubre;

  • Advertencia a los turistas: Las autoridades locales instan a los visitantes que transitan por monumentos naturales y zonas rocosas abiertas a tomar precauciones y evitar acercarse a áreas peligrosas.

Ha quedado demostrado una vez más que el relieve único de Capadocia, formado por la naturaleza blanda de las rocas volcánicas, sigue siendo uno de los puntos con mayor riesgo de erosión durante las fuertes precipitaciones.

CapadociaGöremeNevşehirTurquíaCatástrofe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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