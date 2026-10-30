Cada día del calendario es significativo por los eventos políticos, científicos y culturales que han dejado una huella imborrable en la civilización humana. La fecha del 30 de octubre también está marcada en las páginas de la historia por el nacimiento de grandes personalidades, cambios geopolíticos y acontecimientos que sacudieron al mundo.

Conozca las fechas internacionales que se celebran hoy en el mundo y la crónica de los eventos históricos más destacados ocurridos en este día.

Fiestas internacionales y nacionales

El 30 de octubre se celebran varias festividades profesionales y nacionales a nivel mundial:

Día Internacional de las Enfermeras Ortopédicas: Un día internacional dedicado a la ardua labor de las enfermeras que se dedican a restaurar la movilidad de los pacientes y a los cuidados ortopédicos en el ámbito médico;

Día de la Moneda Nacional en Indonesia: Se celebra a nivel nacional como el día en que la moneda nacional del país, la rupia indonesia, fue puesta en circulación.

Descubrimientos y puntos de inflexión históricos

En esta fecha ocurrieron inventos que facilitaron el estilo de vida humano y eventos geopolíticos de gran envergadura:

1888 — Invención del bolígrafo: El inventor John Loud patentó oficialmente el primer bolígrafo, revolucionando la industria de los instrumentos de escritura;

1918 — Retirada de la Primera Guerra Mundial: El Imperio Otomano firmó el armisticio de Mudros, poniendo fin a sus operaciones militares y retirándose oficialmente de la Primera Guerra Mundial;

1961 — La prueba más aterradora de la historia («Bomba del Zar»): La URSS probó la bomba de hidrógeno más potente del mundo, con una potencia de 58 megatones, en el polígono militar del archipiélago de Nueva Zembla;

1974 — Memorias de un gran comediante: Reino Unido En Londres, capital del Reino Unido, se publicó por primera vez la autobiografía de la leyenda del cine Charlie Chaplin, «Historia de mi vida».

Cumpleaños de una leyenda del fútbol

Hoy, los aficionados al fútbol de todo el mundo recuerdan a uno de los representantes más brillantes de la historia del deporte:

1960 — Cumpleaños de Diego Maradona: Símbolo único del fútbol argentino, campeón del mundo en 1986, el gran delantero Diego Armando Maradona (1960-2020), quien conquistó el corazón de millones, nació este día. Su nombre está escrito con letras de oro no solo en la historia de Argentina, sino en la del deporte mundial.

El 30 de octubre tiene una importancia significativa como un día que reúne un inmenso legado histórico, desde descubrimientos científicos hasta cumbres del deporte y el arte.