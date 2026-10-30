En China, un hombre le rompe cinco costillas a su esposa al abrazarla (video)

En la provincia china de Jiangsu, un hombre le rompió cinco costillas a su esposa y le fisuró otra al abrazarla. Los médicos informaron que esto se debió a una osteoporosis severa que padecía la mujer, según informó The Times of India.

Según los informes, la mujer le dijo a su marido que tenía frío. Tras esto, el hombre, de apellido Wang, la abrazó. En ese momento, escuchó un sonido similar al de un hueso rompiéndose y la mujer se dobló por un dolor intenso.

Al principio, la mujer no pensó que la lesión fuera grave, pero al día siguiente acudió al hospital. Una tomografía computarizada reveló que tenía cinco costillas rotas y una fisurada. Los médicos indicaron que no era necesaria una cirugía y recomendaron medicamentos, analgésicos y reposo.

Los médicos explicaron que la mujer sufría de una osteoporosis severa que debilita los huesos. Por esta razón, una presión física normal pudo haber provocado la fractura de las costillas.

El esposo mencionó que ella pesaba entre 45 y 50 kilogramos, que frecuentemente hacía dieta y restringía su alimentación. También se informó que se exponía poco a la luz solar.

Los especialistas enfatizaron que se debe tener precaución al abrazar, especialmente a personas con osteoporosis, evitando apretar fuertemente el tórax o levantar a la persona bruscamente.