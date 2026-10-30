En China, un hombre le rompe cinco costillas a su esposa al abrazarla (video)

·135·Mundo
En China, un hombre le rompe cinco costillas a su esposa al abrazarla (video)

En la provincia china de Jiangsu, un hombre le rompió cinco costillas a su esposa y le fisuró otra al abrazarla. Los médicos informaron que esto se debió a una osteoporosis severa que padecía la mujer, según informó The Times of India.

Según los informes, la mujer le dijo a su marido que tenía frío. Tras esto, el hombre, de apellido Wang, la abrazó. En ese momento, escuchó un sonido similar al de un hueso rompiéndose y la mujer se dobló por un dolor intenso.

Al principio, la mujer no pensó que la lesión fuera grave, pero al día siguiente acudió al hospital. Una tomografía computarizada reveló que tenía cinco costillas rotas y una fisurada. Los médicos indicaron que no era necesaria una cirugía y recomendaron medicamentos, analgésicos y reposo.

Los médicos explicaron que la mujer sufría de una osteoporosis severa que debilita los huesos. Por esta razón, una presión física normal pudo haber provocado la fractura de las costillas.

El esposo mencionó que ella pesaba entre 45 y 50 kilogramos, que frecuentemente hacía dieta y restringía su alimentación. También se informó que se exponía poco a la luz solar.

Los especialistas enfatizaron que se debe tener precaución al abrazar, especialmente a personas con osteoporosis, evitando apretar fuertemente el tórax o levantar a la persona bruscamente.

ChinaOsteoporosisJiangsuMedicinaInsólito
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Revolución en neurotecnología en China: primer implante cerebral colocado en un pacienteRevolución en neurotecnología en China: primer implante cerebral colocado en un paciente15 julio 16:23China prueba tecnologías de hospital espacial y laboratorio biológicoChina prueba tecnologías de hospital espacial y laboratorio biológico1 julio 23:27China se convierte en el primer país en aprobar el uso comercial de implantes cerebrales invasivosChina se convierte en el primer país en aprobar el uso comercial de implantes cerebrales invasivos3 junio 15:52Una madre que buscaba a su hija fue engañada por una impostora durante un añoUna madre que buscaba a su hija fue engañada por una impostora durante un año5 septiembre 00:25Un hombre en Taiwán condenado tras usar un robot aspirador para exponer la infidelidad de su esposaUn hombre en Taiwán condenado tras usar un robot aspirador para exponer la infidelidad de su esposa24 octubre 00:07El hijo de Cindy Crawford fallece en un centro de rehabilitación: ¿Qué sospecha la policía?El hijo de Cindy Crawford fallece en un centro de rehabilitación: ¿Qué sospecha la policía?22 septiembre 17:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad
Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad