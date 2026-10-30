Tras la salida del patrocinador principal: la alcaldía de Taskent asigna 5 mil millones de soums al Pakhtakor

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Tras la salida del patrocinador principal: la alcaldía de Taskent asigna 5 mil millones de soums al Pakhtakor

Se planea asignar una ayuda financiera de 5 mil millones de soums al club de fútbol « Pakhtakor » de la capital, provenientes de los fondos del Fondo de Desarrollo de la ciudad de Taskent, bajo la administración de la alcaldía de Taskent. La decisión correspondiente fue adoptada el 29 de octubre de 2026.

Este apoyo financiero se lleva a cabo en el contexto de una situación inesperada con el patrocinador principal del equipo y los cambios en torno al club.

Detalles de la iniciativa y mecanismo de decisión

El proceso de asignación de fondos al club se ha propuesto bajo el siguiente orden:

  • Propuesta oficial: El primer vicealcalde de Taskent, D. Khoudaybergenov, presentó una propuesta para transferir 5 000 000 000 de soums del Fondo de Desarrollo de la ciudad de Taskent a la cuenta bancaria del club de fútbol « Pakhtakor »;

  • Revisión del consejo: Esta iniciativa financiera fue presentada al consejo de supervisión de la sociedad anónima « Toshkent Invest Kompaniyasi » para su aprobación;

  • Objetivo: Los fondos asignados servirán para cubrir los gastos corrientes del club, mantener su estabilidad financiera y asegurar su participación continua en las competiciones.

Razón del apoyo financiero: Despedida del patrocinador principal

La necesidad del club « Pakhtakor » de recurrir al presupuesto local y al apoyo del fondo se debe a los recientes eventos que rodean al club:

  • Cese de la asociación: Anteriormente, el exalcalde de la capital y empresario Jahongir Ortiqxo‘jayev había anunciado el fin de su colaboración con el club;

  • Decisiones arbitrales y controversia: Según la información, tras las decisiones arbitrales en un partido polémico, el patrocinador principal decidió cesar sus actividades, dejando al equipo sin una fuente importante de apoyo financiero;

  • Posición del club: Siendo uno de los clubes más laureados y destacados de Uzbekistán, el « Pakhtakor » recibió un paquete de ayuda financiera temporal de la administración municipal para evitar quedar en una situación difícil.

Los 5 mil millones de soums asignados por el fondo de la ciudad de Taskent representan un paso importante para estabilizar el ambiente dentro del equipo antes de los partidos cruciales del club en el campeonato nacional y en el ámbito internacional.

PakhtakorAlcaldía de TaskentToshkent Invest KompaniyasiJahongir Ortiqxo‘jayevFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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