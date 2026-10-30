¿Es posible enviar olores a través de Internet?

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¿Es posible enviar olores a través de Internet?

Científicos han probado el sistema Scentronic, que permite convertir olores en datos digitales, transmitirlos a través de Internet y recrearlos mediante otro dispositivo.

Desarrollada por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio (EE. UU.) y el Zhejiang Laboratory (China), esta tecnología identifica olores utilizando una «nariz» electrónica. El sistema basado en AI analiza los datos obtenidos y los envía por Internet a otro dispositivo. El dispositivo receptor libera las sustancias aromáticas correspondientes para recrear el olor.

Por ahora, Scentronic ha sido entrenado para identificar cinco olores: cerveza, pastel, café, naranja y vino tinto. Por lo tanto, el sistema no puede replicar cualquier olor con total precisión.

En los experimentos, los participantes identificaron correctamente los olores generados por el dispositivo en aproximadamente el 73 % de los casos cuando se presentaban individualmente, y en el 71 % cuando se trataba de una mezcla de dos olores.

Los expertos señalan que, en el futuro, esta tecnología podría aplicarse en sistemas de realidad virtual y aumentada, para evaluar el olor de productos en tiendas online de forma remota y en exámenes médicos.

A pesar de ello, Scentronic sigue siendo un prototipo en fase de investigación científica. Para su uso cotidiano, es necesario mejorar su capacidad para identificar más olores, distinguir mezclas complejas y recrearlos con mayor precisión.

ScentronicInteligencia ArtificialOhio State UniversityZhejiang LaboratoryTecnología
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